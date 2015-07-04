مسيرة صندوق تحيا مصر .. بين الحقيقة والغموض

في الأول من يوليو 2014 أعلنت رئاسة الجمهورية في مصر عن تدشين صندوق تحيا مصر، وبعد أيام ذهب الرئيس عبد الفتاح السيسي ليتبرع بنصف ثروته-التي لم يعرف أحد مقدارها- للصندوق، وفي 14 من الشهر نشرت الصحف ما يفيد تواصل مساهمات رجال الأعمال والشركات والهيئات بالصندوق حتى وصل حجم التبرعات إلى أكثر من 5 مليارات جنيه.

وزادت التبرعات -بحسب هذه الصحف- عقب السيسي مع المستثمرين على مأدبة إفطار رمضان الماضي.

وعقب ذلك امتلأت وسائل الإعلام بأخبار تبرعات الأفراد والجهات، والمؤسسات لصندوق تحيا مصر من قبيل: فنانين يبيعون لوحاتهم لصالح تحيا مصر .. ضباط وأفراد مديرية أمن يتبرعون بمبلغ 112 ألف جنيه .. شركة سياحة تتبرع بمبلغ 514 ألف جنيه .. اتحاد التأمين تبرع بمليون جنيه .. وزير الثقافة يعلن عائد أعلى حفلة بالأوبرا شهريا لصندوق تحيا مصر .. 9 جامعات حكومية تتبرع لتحيا مصر .. رئيس الوزراء يتسلم 100 مليون جنيه نقدا من رجل أعمال لصندوق تحيا مصر.

وتوالت التبرعات من مختلف الجهات حتى من هيئات القوات المسلحة وطلاب الكليات العسكرية، وموظفي الرئاسة، والأزهر الذي تبرع بمليون جنيه، والمحافظات.

وفي حواره مع جريدة الأهرام المنشور يوم 28 ديسمبر الماضي قال السيسي إنه كان يهدف أن تصل حصيلة صندوق "تحيا مصر" إلى 100 مليار جنيه، لكنها لم تتعد 5 إلى 6 مليارات جنيه.



هدف الصندوق

ورغم مرور عام على الإعلان عن الصندوق لا يعرف أحد حتى الآن هدف أو طبيعة هذا الصندوق. أما عن الهدف فقد جاءت هذه العناوين في وسائل الإعلام: 100 مليون جنيه لإنشاء مدينة تحيا مصر بالدويقة .. مشروع توزيع 3 آلاف عربة (ألف نصف نقل – ألف تاكسي – ألف عربة ثلاجة) من صندوق تحيا مصر.. 21 مليون جنيه لفك كرب ألفي غارم من صندوق تحيا مصر .. محافظ القاهرة: 1.5 مليار جنيه لإنشاء 10230 وحدة سكنية بمشروعي إسكان الأسمرات وتحيا مصر .. صرف 500 مليون جنيه التي قررها الرئيس عبدالفتاح السيسي من أموال الصندوق باعتباره رئيسا للصندوق لإخلاء سكان منطقة الدويقة المهددين من انهيار مساكنهم، والذين سيتم نقلهم إلى مدينة السادس من أكتوبر .. الرئيس يخصص 500 مليون من صندوق تحيا مصر لدعم 300 قرية فقيرة .. السيسي تمويل استصلاح توشكى من صندوق تحيا مصر .. السيسي في احتفال عيد العلم: مضاعفة مخصصات الصندوق الخاص بالعلوم والتكنولوجيا من صندوق تحيا مصر، صرف 500 مليون جنيه من صندوق تحيا مصر لتطوير العشوائيات خلال أيام.



أما عن طبيعة الصندوق فقد تباينت تصريحات المسئولين، ذكر محمود عبد اللطيف المدير التنفيذي للصندوق (استقال في يونيو 2015) أن الصندوق سيساهم في حل مشاكل أطفال الشوارع، وتوفير البيئة المناسبة لتطويرهم وتوعيتهم، ومحاولة مساعدة السكان في إعادة الخدمات.

في وقت لاحق قال عبداللطيف إن أحد الأهداف الرئيسية للصندوق تقوم على تشكيل حكومة صغيرة تضم بداخلها جميع التخصصات الأساسية، والمجالات المختلفة لدعم مشروعات التطوير القائمة بالدولة والمساهمة بها، ثم في تصريح آخر قال عبداللطيف: "سيتم تحويل الصندوق إلى صندوق سيادي، لا يعتمد فقط على الهبات والتبرعات"، وفي تصريح أخير قال: إن "الصندوق يعد النواة الأولى لتدشين بنك للفقراء في مصر".



لكن شريف سامي رئيس هيئة الرقابة المالية قال إن صندوق تحيا مصر من الأفضل أن يكون صندوقا استثماريا، أو جزء منه من أجل تسهيل إعادة استثمار أرباحه، مشيرا الى أن غياب الشفافية سيقلل من الإقبال على التبرع للصندوق.



زيادة الغموض

ومع زيادة الغموض بشأن حجم أموال الصندوق ومصير هذه الأموال، بدأ الحديث على استحياء من خلال بعض المطالبات بالإعلان عن تفاصيل تبرعات الصندوق، وما هي الجهات التي ستنفق عليها هذه الأموال، وعلى إثر ذلك نشرت الصحف المصرية في 13 مارس الماضي تصريحات لمحمود عبداللطيف أكد فيها أنه سيتم الإعلان عن حجم الأموال التي جمعها الصندوق منذ إنشائه سواء من التبرعات الداخلية "المؤسسات، والهيئات، والوزارات، ورجال الأعمال، وكذا الجهات الخارجية.



وفي يوم 18 إبريل نقلت الصحف عن عبد اللطيف قوله: "بدء إجراءات فحص وتصفية صندوق دعم مصر 25 يناير 2011، تمهيدًا لدمجه في صندوق تحيا مصر «306306»، وتحويله إلى صندوق سيادي أو مؤسسة مالية كبرى، ليكون الثاني الجهة الوحيدة المسؤولة عن التبرعات والمشروعات. كما سيتم الإعلان عن جميع المشروعات القائمة والتبرعات التي تلقاها الصندوق خلال الفترة الماضية".



بعد ذلك بأيام، وفي 27 أبريل الماضي جاء في تصريحات لعبد اللطيف أن هناك سيولة مالية في الصندوقين، وسيتم الاعلان عن جميع التفاصيل المتعلقة بصندوق تحيا مصر وحصيلته خلال أسبوعين.



وبعد مضي ستة أسابيع تقريبا من التصريح الأخير لم تعلن حصيلة الصندوق؛ ولكن نشرت الصحف خبر قبول محلب رئيس الوزراء استقالة محمود عبداللطيف المدير التنفيذي لصندوق تحيا مصر، وأن عبداللطيف توجه إلى لندن بعد قبول استقالته.

والسؤال: هل استقال عبداللطيف أم أقيل لمجرد الوعد بإعلان حصيلة الصندوق؟، وما الذي أخافه حتى يسافر خارج البلاد بعد الاستقالة؟ وهل يكون مصير تحيا مصر مثل مصير جمعية الوفاء والأمل التي أنشأتها جيهان السادات (زوجة الرئيس الراحل أنور السادات)، أو جمعية الرعاية المتكاملة التي أنشأتها سوزان مبارك (زوجة الرئيس المخلوع حسني مبارك)؛ حيث اختفت الجمعيتان، وانحسرت عنهما الأضواء ولم يعد يسمع عنهما أحد؟

وأين ذهبت أموال الصندوق التي ذكرت آخر الأخبار أنه بلغت 23 مليار جنيه؟ أم يكفي ضمان السيسي حين قال: "هتدفعوا يعني هتدفعوا …… خلي بالك يعني إيه ضمان صندوق تحيا مصر أنا أشرف عليه".