فصائل فلسطينية تعلن رفضها لاعتقال أعضاء حماس بالضفة

دان "سامي أبو زهري" الناطق باسم حركة المقاومة الإسلامية "حماس" حملة الاعتقالات الواسعة ضد العشرات من أعضاء الحركة بالضفة الغربية.

وأكد "أبو زهري" خلال مؤتمر صحفي لعدد من الفصائل الفلسطينية بشأن الاعتقالات الأخيرة، أن الحملة غير مسبوقة من حيث الحجم والنوعية والدلالات، وشملت ما يقرب من 100 شخص على الأقل، من الأسرى المحررين والأكاديميين والطلاب، كما تتزامن مع إعلان الاحتلال الإسرائيلي عن اعتقال مجموعة تابعة للمقاومة في الضفة، وهو ما يؤكد أنها تأتي في سياق التعاون الامني بين السلطة الفلسطينية وإسرائيل، على حد قوله.

واعتبر "أبو زهري" أن هذه الحملة تهدف إلى إضعاف المقاومة ومحاولة لكسب ود الاحتلال، بغرض كسر جمود المفاوضات بين السلطة وإسرائيل، مؤكدا أن السلطة كان يجب أن تسعى لتعزيز الوحدة الوطنية ومراجعة مواقفها بدلا من شن هذه الحملة.

من جانبه، أعرب "خالد البطش" القيادي في حركة الجهاد الإسلامي، عن رفض الحركة لحملة الاعتقالات الأخيرة، مطالبا بالإفراج عن المعتقلين فورا، معتبرا أنها تؤدي إلى تأجيج الوضع الداخلي الفلسطيني، وتخنق كل احتمالات نجاح تشكيل حكومة وحدة وطنية، داعيا الرئيس الفلسطيني محمود عباس إلى استمرار التفاهم والتشاور لحل مشكلة الحكومة وإنجاز الشراكة الفلسطينية.

وفي نفس السياق، أكد "محمد طومان" القيادي بالجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، أنه لا يمكن القبول بحملة الاعتقالات الأخيرة بالضفة الغربية، معتبرا أنها لا يمكن إلا أن تلحق أقصى الضرر بالقضية الفلسطينية.

وأضاف "طومان": نحن في حاجة إلى أن تلتف كل القوى حول مشروع المقاومة الذي يحاول البعض إجهاضه، من خلال التنسيق الأمني بين السلطة وإسرائيل.

وطالب "طومان" أجهزة السلطة الفلسطينية بالكف عن الاعتقالات في صفوف حماس، كما طالب القوى الوطنية أن تحدد موقفها مما يجري.