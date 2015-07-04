رفعت طلعت.. معتقل مصري ينتظر بتر ذراعيه نتيجة التعذيب

قالت "عبير عباس حافظ" زوجة المعتقل "رفعت طلعت" إن الحالة الصحية لزوجها تزداد سوءا، نتيجة إهمال إدارة السجن في علاجه، وأشارت إلى أن زوجها لا يستطيع الحركة وأن السجناء يساعدونه في قضاء حاجته.

وأضافت الزوجة في تصريحات للجزيرة مباشر، إنها تقدمت بشكاوى عديدة ولكن دون جدوى، وذهبت لمقابلة النائب العام لكنه رفض مساعدتها، وأكدت علي ثبات زوجها وأسرتها رغم المعاناة التي تشهدها منذ اعتقاله.

واعتقل "طلعت" من مقر عمله بشركة التسويق التي يمتلكها ويديرها، وظل مختفيا لمدة 19 يوما من دون أن تعلم أسرته بمكان احتجازه، برغم بحثهم المتكرر عنه وإرسال رسائل لوزارة الداخلية والنائب العام. وتعرض في هذه الأيام إلى تعذيب يومي أدى إلى فصل عظام ذراعيه، ووضعها في الجبس لمدة 9 أشهر.

ولا يستطيع "طلعت" النوم إلا بعد الحصول على مسكنات قوية، بالإضافة إلى عدم قدرته على استخدام ذراعيه حتى الآن، وتتدهور حالته باستمرار، وسط رفض المسؤولين نقله للعلاج في المستشفى، كما أصيب بالسكري والضغط أثناء اعتقاله.