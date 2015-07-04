المبعوث الأممي لليبيا: الأطراف الليبية اتفقت بنسبة 99%

مفاوضات الأطراف الليبية بالمغرب ( أرشيف )

قال المبعوث الأممي إلى ليبيا برناردينو ليون إن الأطراف الليبية أحرزت تقدماً كبيراً وتم الاتفاق بشأن 99% من نقاط الخلاف. وأضاف أن الاتفاق سيساعد في تشكيل حكومة وحدة تعمل على إخراج البلد من الأزمة.



وقد شهدت العاصمة الليبية طرابلس مظاهرات للتنديد بمسودة الاتفاق الأخيرة التي تقدمت بها بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا بهدف التوفيق بين فرقاء الأزمة.



وفي سياق متصل، طالب "حزب العدالة والبناء" الليبي الأطراف الرئيسية بالتوافق لإنهاء حالة الانقسام.

كما أعلن بعض النواب المقاطعين لجلسات مجلس النواب المنحل رفضهم للمسودة التي اعتبروها مصادرة لإرادة الشعب، وتجاوزاً لأحكام القضاء الليبي.



وفي شأن ليبي آخر قالت مصادر في بني غازي إنه قتل أكثر من عشرين شخصاً ، وأصيب نحو 35 من قوات اللواء المتقاعد خليفة حفتر في اشتباكات مع مقاتلي "مجلس شورى ثوار بنغازي" في مناطق عدة من المدينة.

و كان من بين القتلى ثلاثة مدنيين لقوا حتفهم جراء سقوط قذائف بمنطقة أبوهديمة جنوب بنغازي.



من جانبه، قال "مجلس شورى ثوار بنغازي" إن خمسة من أفراده قتلوا وأصيب سبعة آخرون. وقالت مصادر أخرى محلية للجزيرة إن عائلات بأكملها نزحت من منازلها في منطقة أبوهديمة جراء شدة المواجهات وتساقط القذائف.