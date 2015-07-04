الرئيس التونسي يعلن حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد

أعلن الرئيس التونسي "الباجي قايد السبسي" حالة الطوارئ في كافة أنحاء البلاد لمدة 30 يوما.

يأتي الإعلان بعد نحو أسبوع من هجوم أسفر عن مقتل 38 سائحا أغلبهم بريطانيون في مدينة سوسة.

وقال "السبسي" في خطاب له عبر التلفزيون الرسمي، إن البلاد في حالة حرب، ولابد من الاستعداد لما تتطلبه من وسائل. وأن تمدد "الإرهاب" في دول المنطقة والوضع الإقليمي والمخاطر الحقيقية المحدقة بالبلاد دفعت لاتخاذ قرار إعلان حالة الطوارئ.

وحذر "السبسي" من انهيار البلاد إذا تكررت حوادث مماثلة لهجوم سوسة، مؤكدا أن واجبه يحتم عليه مواجهة ذلك.

وأضاف السبسي "تونس العزيزة تعيش ظروفا صعبة وظروفا استثنائية، والظروف الاستثنائية تستدعي إجراءات استثنائية" داعيا التونسيين إلى "رص الصفوف ونبذ الخلافات في هذا الوقت الحساس الذي تواجه فيه البلاد خطرا داهما".

ويجيز القانون إعلان حالة الطوارئ في حالة الحرب أو قيام حالة تهدد بوقوعها، أو عند تعرض الأمن والنظام العام في أراضي الجمهورية أو في جزء منها للخطر بسبب حدوث اضطرابات أو فتنة داخلية أو كوارث طبيعية أو انتشار وباء.

ويتضمن القانون تقييد حرية الأشخاص في الاجتماع أو الانتقال أو الإقامة أو المرور في أماكن أو أوقات معينة، وإلقاء القبض على المشتبه بهم أو الخطرين على الأمن والنظام العام، والترخيص بتفتيش الأشخاص والأماكن ووسائل النقل دون التقيد بأحكام قانون الإجراءات الجزائية أو أي قانون أخر ، والأمر باستخدام القوة بالقدر اللازم في حالة الممانعة أو المقاومة.

كما تسمح حالة الطوارئ بمراقبة سائر أنواع المراسلات ووسائل الإعلام المختلقة وشبكات وسائط المعلومات والاتصالات وكافة وسائل التعبير والدعاية والإعلان ومنعها وضبطها ومصادرتها وتعطيلها وإغلاق مقارها وأماكن طباعتها. بالإضافة إلى منع كافة اشكال الاحتجاجات من مسيرات أو اعتصامات أو إضرابات.