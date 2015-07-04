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"الجامع الأخضر".. مسجد تغطيه النباتات في "أضنة" التركية

4/7/2015

الجامع الأخضر
 

يتميز "الجامع الأخضر" حسبما يطلق عليه أهالي حي "كوبرولو" في ولاية أضنة، جنوبي تركيا، بغطاء نباتي أخضر، يخفي مئذنته وجدران مبناه، ويُكسبه مظهرًا غير مألوف.

اسم المسجد الحقيقي هو "جامع كوبري كوي"، وبُني في ثلاثينات القرن الماضي، وعقب تسلق نبات "اللبلاب" واستيلائه على المسجد، أصبحت المئذنة شبيهة إلى حد بعيد بشجرة صنوبر.

وقال رئيس جمعية حماية الجامع الأخضر، قادر "أور" إن الحي يسكنه مهاجرون انتقلوا من البلقان في أواخر عهود الإمبراطورية العثمانية، موضحًا أن المهاجرين شعروا بالحاجة إلى بناء مسجد لهم في الحي، وهكذا أخذ مهاجر بوسني، يُدعى "صالح أفندي" على عاتقه إنشاء المسجد، وقدم الأخشاب والمستلزمات، لتبدأ عملية البناء عام 1930.

وأوضح "أور" أن المسجد أجريت فيه بعض عمليات الترميم في الستينات، وأصبح يعرف بين أهالي الحي باسم "الجامع ذو المئذنة الخضراء" أو "الجامع الأخضر" موضحًا أن المسجد يتميز أيضًا بالزهور الملونة، المنتشرة في صحنه.

بدوره، أفاد إمام المسجد "يعقوب أوفيتش" أن المسجد اشتهر بجمال صحنه، ونبات اللبلاب المتسلق على جدرانه ومئذته، مشيرًا إلى أن رواد المسجد يجدون الراحة والسكينة في الجلوس في صحن ومحيط المسجد، وسط الورود المتفتحة في مختلف المواسم.

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