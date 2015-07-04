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أجواء رمضان على جبهات القتال بريف حمص

4/7/2015

"كنا في رمضان نجتمع مع الأهل جميعا على مائدة واحدة، الآن لدي 3 إخوة خارج البلاد بسبب ظروف الحرب، و3 آخرين لا أراهم بسبب رباطهم على جبهة القتال الواسعة".

هكذا يعبر "أبو مصعب" أحد مقاتلي المعارضة في مدينة الحولة بريف حمص، عن الاختلاف بين أجواء رمضان قبل الثورة والوقت الحالي.

يشتاق "أبو مصعب" لأجواء رمضان القديمة، حيث كانت الشوارع أشبه بخلية نحل، إذ تمتلئ بالمواطنين الذين يرغبون في شراء احتياجاتهم، لكن "الآن لا أحد يستطيع أن يجتمع مع أهله إلا ويتوقع قذيفة هاون أو طلقات رصاص أو ضربة دبابة"، وأصبح المواطنون لا يستطيعون التجمع حتى في الشوارع.

وعن وضع القتال في شهر رمضان على جبهات القتال، يقول "أبو إسحاق" إن الجبهة هادئة في الوقت الحالي بسبب رمضان، لكن قذيفة واحدة قد تحول الهدوء في أي لحظة إلى قتال عنيف في جميع الجبهات.

ويركز المقاتلون جهدهم حاليا على عمل تحصينات دفاعية عن المدينة لمنع قوات النظام من التقدم والاستيلاء عليها، مع الحرص على تأمين الجبهة طوال الوقت والحرص من محاولات النظام دخول المدينة.

المصدر : الجزيرة مباشر
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