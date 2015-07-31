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مقتل 43 مدنيا في غارة جوية قرب مسجد بمحافظة الأنبار

31/7/2015
أحد تفجيرات العراق ( ارشيف )

قتل ثلاثة وأربعين مدنياً أغلبهم نساء وأطفال وأصيب عشرات في غارة شنتها طائرة لم تُحدد هويتها، استهدفت منازل عائلات مهجرة في حي الحارة القديمة قرب مسجد مدينة الرطبة غربي محافظة الانبار.

هذا و قالت مصادر أمنية عراقية إن ثلاثة من مليشيا الحشد الشعبي وجنديا من الجيش العراقي قتلوا وأصيب ستة عشر في قصف لتنظيم الدولة استهدف ثكنتين عسكريتين غرب الفلوجة وشمال شرقي الرمادي.

فضلا عن ذلك قـُتل جنديان عراقيان وأصيب ثلاثة آخرون عندما دمر تنظيم الدولة الإسلامية دبابة  في منطقة البوعيثة شمال شرقي الرمادي.

 كما أعلنت مصادر طبية مقتل ستة مدنيين بينهم طفلان, وإصابة خمسة آخرين في قصف من طائرات حربية مجهولة الهوية, استهدفت أحياء سكنية في منطقة زوغيرة بغربي الرمادي.

من ناحية أخرى عبرت  جماعات حقوق الإنسان عن قلقها من استخدام مقاتلين أطفال تقل أعمارهم عن السن القانونية للقتال في صفوف المليشيات الشيعية  ضد تنظيم الدولة الاسلامية في الأنبار .

وتتهم الجماعات الحقوقية المليشيات  الشيعية بأنها تجند الأطفال لتعويض خسائرها العالية في الحرب الدائرة في الأنبار وهو ما تنفيه المليشيات بقوة .

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