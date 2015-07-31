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مقتل شرطيين فجر اليوم بمحافظة أضنة جنوب تركيا

31/7/2015
 
قوات الأمن  تركية  ( ارشيف )

أفادت وكالة أنباء دوغان التركية بمقتل شرطيين اثنين فجر اليوم بعد تعرضهما لهجوم خلال قيامهما بالحراسة أمام مديرية أمن ناحية بوزانتي من محافظة اضنة جنوب تركيا.

وقالت الوكالة إن مسلحين اثنين من حزب العمال الكردستاني نفذا الهجوم , وإنهما قتلا خلال اشتباك أعقب الهجوم.

يأتي هذا الهجوم بعد يوم واحد من هجوم آخر استهدف قافلة عسكرية في جنوب شرقي تركيا وقتل فيه ثلاثة جنود. في المقابل  واصلت المقاتلات التركية شن غارات على مواقع حزب العمال الكردستاني في شمالي العراق.

في غضون ذلك أعلنت وكالة أنباء الأناضول الحكومية التركية أن السلطات القضائية فتحت تحقيقا في شأن صلاح الدين دمرطاش زعيم حزب الشعوب الديموقراطي المتهم بالتحريض على العنف.
 
وكان دمرطاش اتَّهم  الرئيس التركي بجر البلاد إلى صراع انتقاما لخسارة حزبه الحاكم الأغلبية البرلمانية في الانتخابات العامة الأخيرة.

وقد تكررت تصريحات المسؤولين الأتراك في الأيام الأخيرة عن نية تركيا إقامة منطقة آمنة داخل سوريا، تمتد نحو مئة كيلومتر وبعمق خمسين كيلومترا. 

 

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