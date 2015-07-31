مظاهرات حاشدة نصرة للأقصى وتنديدا بحرق الرضيع

شهدت مدن فلسطينية والعاصمة الأردنية عمان مظاهرات حاشدة نظمتها الحركة الإسلامية وحراكات شعبية وشبابية، بهدف نصرة القدس والمسجد الأقصى والمرابطين فيه، واحتجاجا على جريمة حرق الرضيع الفلسطيني "علي دوابشة".

وندد المشاركون في المسيرات التي نظمتها الحركة الاسلامية وكيانات شعبية وشبابية تحت شعار "لبيك يا أقصى"، بالصمت الحكومي تجاه الانتهاكات المستمرة التي يتعرض لها المسجد الأقصى المبارك، والمقدسات الإسلامية في فلسطين المحتلة.

وندد الشيخ "رائد صلاح" بما وصفها "جرائم الاحتلال الإسرائيلي" في المسجد الأقصى، ومنع تواجد المصلين فيه، والاعتداء عليهم، موجها التحية للمرابطين والمرابطات داخل المسجد الذين يتصدون لاعتداءات الاحتلال.

وأكد الشيخ رائد صلاح أن دماء الطفل الرضيع "علي دوابشة" ستبقى لعنة على الاحتلال الإسرائيلي.

وفي عمان، طالب المتظاهرون في المسيرة التي انطلقت عقب صلاة الجمعة من أمام المسجد الحسيني وسط المدينة الحكومة الأردنية بضرورة وقف كافة التعاملات مع حكومة الاحتلال، وإغلاق سفارة دولة الكيان الصهيوني في عمان، كخطوة للرد على الانتهاكات التي يقوم بها المستوطنون بحماية جيش وشرطي الاحتلال الإسرائيلي، وأمام أنظار وسائل الإعلام.

كما رفع المشاركون شعارات تطالب الدول العربية والإسلامية بضرورة الإسراع لوقف المخططات الصهيونية التي تحاك ضد المقدسات الإسلامية في مدينة القدس، وأبرزها إقامة الهيكل المزعوم مكان المسجد الأقصى المبارك، الذي يعتبر بالنسبة للمسلمين أولى القبلتين وثالث الحرمين الشريفين.

واندلعت اشتباكات بين المصلين في المسجد الأقصى وقوات الاحتلال الإسرائيلي، التي أطلقت قنابل دخان بالمدينة القديمة لتفريق المصلين، واعتقلت أحدهم.

ومنعت قوات الاحتلال تواجد المصلين في الطرق المؤدية إلى المسجد الاقصى في البلدة القديمة، وهو ما جعل المصلين يؤدون الصلاة امام الحواجز الامنية. كما شهدت مدينة رام الله بالضفة الغربية مسيرات تندد بالاحتلال.