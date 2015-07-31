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مشعل يدعو لتصعيد المقاومة ردا على حرق "دوابشة"

31/7/2015

خالد مشعل
 

قال رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية "حماس"، خالد مشعل، إن حرق الرضيع علي دوابشة وحرق منزل أهله على أيدي مستوطنين هي "جريمة بشعة بحق شعبنا وبحق الإنسانية جمعاء، تتحمل مسؤوليتها قيادة الاحتلال الصهيوني، وهو ما يؤكد من جديد على أن جوهر الصراع الحقيقي هو الاحتلال والاستيطان".

وأكد مشعل في تصريح صحفي أن "هذه النار الآثمة التي أشعلها المستوطنون في الرضيع دوابشة اليوم ومن قبله الطفل محمد أبوخضير لن يطفئها إلا كنْس الاحتلال والاستيطان عن أرضنا وقدسنا ومقدساتنا".

كما دعا مشعل إلى الرد على الاعتداءات المتكررة على القدس والمسجد الأقصى المبارك من خلال تصعيد المقاومة ضد الاحتلال ومستوطنيه، معتبرا أنها الرد الحقيقي على جرائمهم.

وأشاد رئيس المكتب السياسي للحركة بالمشاركة الواسعة في مظاهرات "جمعة الغضب" الجمعة، داعياً جماهير الشعب الفلسطيني وقواه وفصائله العربية والإسلامية في كل مكان إلى المزيد من الجهود والفعاليات في مختلف المجالات نصرة للمسجد الأقصى.

المصدر : الجزيرة مباشر
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