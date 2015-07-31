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محافظ عدن يقول إن المقاومة أسرت مقاتلين إيرانيين

31/7/2015
 
عناصر من المقاومة الشعبية في عدن اليمن ( ارشيف )

نقلت مواقع يمنية عن نايف البكري محافظ عدن ورئيس مجلس المقاومة في المحافظة أن لدى المقاومة عددا من الأسرى الإيرانيين وغيرهم من جنسيات مختلفة وقال البكري إن بين الأسرى والقتلى خبراء وعسكريين ومقاتلين إيرانيين ومن جنسيات مختلفة.

وأضاف أن مقاتلي المقاومة احتجزوا كثيرا من المقاتلين الإيرانيين في جبهات القتال في عدن ولحج وأبين ووعد البكري بإعلان الأسماء والجنسيات والانتماءات كاملة خلال الأيام القادمة.
على الصعيد الميداني سيطرتِ المقاومةُ الشعبية مدعومة بوحداتٍ من الجيش الوطني على نقطة العـَلم الاستراتيجية الواقعة على الطريق الرابط بين محافظتي عدن وأبين.
وأكد قادة المقاومة عزمهم على مواصلة التقدم إلى أن يستعيدوا السيطرة على باقي المناطق في لحج وأبين، لتأمين كل الطرق المؤدية إلى عدن.

من ناحية أخرى قال العميد الركن أحمد عسيري المتحدث باسم قوات التحالف ومستشار وزير الدفاع السعودي إن النتائج إيجابية والعمل يسير بشكل جيد وإن مدينة عدن اصبحت تحت سيطرة المقاومة.

وأضاف العسيري أن الحوثيين يقصفون بشكل عشوائي في كثير من المدن وحتى على الحدود السعودية وذلك بسبب الضغط الذي تتعرض له ميليشياتهم والقوات الموالية لها.
كما قال العميد الركن أحمد عسيري المتحدث باسم قوات التحالف ومستشار وزير الدفاع السعودي إن قيادة التحالف هي التي أعلنت الهدنة بطلب من الرئيس اليمني وميليشيا الحوثي هي التي خرقت الهدنة.

وأشار عسيري إلى أن قيادة التحالف تساعد في تأمين إدخال المساعدات الإنسانية إلى الشعب اليمني.

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