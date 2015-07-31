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فعالية تضامنية مع مدينة بنغازي في العاصمة الليبية

31/7/2015

نظمت مجموعة الحراك المدني وثوار الساحات فعالية تضامنية مع مدينة بنغازي في العاصمة الليبية طرابلس، في مواجهة ما سموه بالدمار الممنهج من قبل قوات اللواء المتقاعد "خليفة حفتر".

واحتشد المئات من المواطنين منددين ببرلمان طبرق المنحل وقوات حفتر، مرددين هتافات: بالروح بالدم نفديك يا بنغازي، مع الثوار يد بيد الثورة ما يسرقها حد، يا الله يا الله دمر حفتر واللي معاه، لا حوار لا حوار الشرعية للثوار، ارفع راسك فوق أنت ليبي حر.

وقال الناشط والمحلل السياسي الليبي "فتحي الفاضلي" إن ما تقوم به قوات حفتر فيما يعرف بـ"عملية الكرامة" ما هو إلا مشروع انقلاب وانتقام من الثورة الليبية.

وتساءل "الفاضلي": أين كانت الكرامة عندما كان "القذافي" يدمر المؤسسة العسكرية الليبية ويعتقل الشرفاء؟ أي كرامة وأنتم تقاتلون الثوار الذين قاتلوا الطاغوت قبلكم وحرروا ليبيا؟

وتوعد "الفاضلي" حفتر قائلا: بنغازي ستظل دائما مدينة الحب والثورة، تثور على الطغاة والظالمين وتمد بأيديها بحب لمن يأتيها بالسلام، لكنها تتحول إلى مقبرة لمن يأتيها بالدم والتحدي، بنغازي ستنتصر وينتصر معها الوطن.

المصدر : الجزيرة مباشر
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