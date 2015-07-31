عكرمة صبري: يجب ردع جرائم الاحتلال بوسائل عملية

قال الشيخ "عكرمة صبري" رئيس الهيئة الإسلامية العليا وخطيب المسجد الأقصى، إن جريمة حرق الرضيع "علي دوابشة" ليست الأولى، ولن تكون الأخيرة، طالما يرعى الاحتلال الإسرائيلي عصابات المستوطنين.

وأضاف "صبري" في تصريحات خاصة للجزيرة مباشر، إن إسرائيل تتحمل مسؤولية الجريمة بالكامل، وأنه لا يجب التفريق بين الجماعات المتطرفة وغيرها، لأن الأخيرة هي من تتحكم بالحكومة الإسرائيلية اليمينية، وهي من أوصلت نتنياهو للحكم.

واعتبر" صبري" أن الانقسام الفلسطيني وانشغال العرب بمشاكلهم والصمت الدولي دفع إسرائيل إلى ارتكاب المزيد من الجرائم دون محاسبة من أحد، والدليل أن قتلة الشاب محمد أبو خضير لم يحاسبوا حتى الآن بعد أكثر من عام على قتله.

وحذر الشيخ "عكرمة صبري" من تكرار الاعتداءات الإسرائيلية ومنع المصلين من الصلاة بسبب تعسف سلطات الاحتلال الذي يسعى لكسر شوكة الشعب الفلسطيني، على حد قوله.

ودعا "صبري" إلى البحث عن طرق عملية لردع الاحتلال ووقفه عند حده، قبل الارتكان إلى الموقف الدولي. خاصة في ظل المخططات الإسرائيلية لتقسيم المسجد وصولا إلى هدمه.

ووصف "صبري" التنسيق الأمني بين السلطة الفلسطينية وإسرائيل بـ"الجريمة" وأعرب عن رفضه للاعتقالات السياسية في الضفة الغربية.

وحول الإدانة الإسرائيلية للحادث، قال "صبري" إن رئيس الوزراء الإسرائيلي "بنيامين نتنياه"و يحاول امتصاص ردود الأفعال الدولية الغاضبة مما حدث، وأنه يريد إقناع المجتمع الدولي أنه ضد الجريمة.