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طالبان تؤكد وفاة زعيمها الملا محمد عمر و تختار بديلا له

31/7/2015
 
الملا محمد عمر

أكد مجلس شورى حركة طالبان افغانستان أمس وفاة زعيم الحركة الملا محمد عمر. وأعلن المجلس اختيار ملا أختر منصور خليفة لعمر الذي توفي في أفغانستان ودُفن فيها.

 كما تم تعين الشيخ هيبت الله اخندزادة رئيس المحاكم في الإمارة الاسلامية السابق وسراج الدين حقاني نجل زعيم شبكة حقاني نائبين له. وكانت المخابرات الأفغانية قد أعلنت الأربعاء أن الملا عمر توفي قبل نحو عامين.

و كانت طالبان قد أوضحت في بيان لها أن "قيادة الإمارة الإسلامية وعائلة الملا عمر تعلنان وفاة مؤسس وزعيم "طالبان" نتيجة المرض".

و اضاف البيان أن "صحته تدهورت في الأسبوعين الأخيرين في مقر اقامته بأفغانستان  خلال السنوات الـ14 الأخيرة ولم يمض أي يوم في باكستان أو أي بلد آخر" على حد وصف البيان.


 

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