تنديد واسع بجريمة حرق الرضيع الفلسطيني

أثارت جريمة حرق الرضيع الفلسطيني "علي دوابشة" وإصابة أفراد عائلته، إثر حرق منزلهم من قبل مستوطنين يهود متطرفين، ببلدة دوما، جنوب شرق نابلس، ردود أفعال واسعة حول العالم.

وأدانت الولايات المتحدة "بأقوى العبارات"، حرق مستوطنين اسرائيليين لمنزل عائلة فلسطينية في قرية دوما بالضفة الغربية، ما تسبب بمقتل طفل رضيع، واصفة العمل بأنه "هجوم إرهابي شرير".

وقال بيان صادر عن متحدث الخارجية الأمريكية مارك تونر "تدين الولايات المتحدة بأقوى العبارات الممكنة هجوم ليلة أمس الإرهابي الشرير في قرية دوما الفلسطينية".

وحملت الرئاسة الفلسطينية الحكومة الإسرائيلية المسؤولية الكاملة عما أسمته "الجريمة البشعة"، التي قام بها المستوطنون، وأدت إلى مقتل الرضيع الفلسطيني.

وقال الرئيس الفلسطيني محمود عباس: أصبحت هذه الجرائم يومية، نستيقظ صباح كل يوم على جريمة، هذه جريمة حرب وجريمة ضد الإنسانية معًا، تتحمل الحكومة الإسرائيلية مسؤوليتها".

كما حمّلت كل من حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، وحركة فتح الحكومة الإسرائيلية مسؤولية مقتل دوابشة.

واعتبرت حماس في بيان أن الجريمة تجعل جنود الجيش الإسرائيلي والمستوطنين أهدافًا مشروعة للمقاومة في أي مكان"، بحسب البيان.

وقال المتحدث باسم حركة فتح أحمد عساف، في بيان صحفي "إن التحريض المتواصل ضد الشعب الفلسطيني وقيادته من قبل قادة المستوطنين، وهم ذاتهم أقطاب في حكومة نتنياهو، أدّى إلى هذه النتيجة الكارثية صباح اليوم"، مشيراً أنها "جريمة ضد الإنسانية".

وأدان المتحدث باسم وزارة الخارجية المصرية بدر عبد العاطي، حادث حرق الرضيع دوابشة، مطالبا السلطات الإسرائيلية بتحمل مسئولياتها القانونية والإنسانية كسلطة احتلال والمجتمع الدولي لتوفير الأمن والحماية للشعب الفلسطيني.

وامتدت ردود الأفعال إلى إسرائيل، حيث اعترف الرئيس الاسرائيلي، رؤوفين ريفلين، بأن تعامل إسرائيل مع ظاهرة "الإرهاب الإسرائيلي كان هشاً"، وذلك إثر إقدام مستوطين إسرائيليين على حرق الرضيع الفلسطيني علي دوابشة.

وقال الرئيس الإسرائيلي، في بيان نشرته الاذاعة الإسرائيلية العامة: إن "التعامل مع ظاهرة الإرهاب اليهودي، كان هشاً حتى الآن، ولم يتم استبيان حقيقة وجود مجموعة عقائدية خطيرة، تسعى إلى هدم الجسور، التي يجري بناؤها بشق الأنفس".

كما وصف الجيش الإسرائيلي، مقتل دوابشة بـ "عملية إرهاب يهودي".

وقال الجيش الإسرائيلي في بيان "يستدل من التحقيق الأولي، أن مجهولين أحرقوا منازل لعائلتين فلسطينيتيْن، ورسموا شعارات باللغة العبرية".

وزعم بيان الجيش، أن "قوات من الجيش تقوم بتمشيط المحيط بحثًا عن الجناة، وتعمل كل ما بوسعها لتقديمهم للعدالة في أسرع وقت"، على حد قوله.

وورد في بيان الجيش "ننظر ببالغ الخطورة إلى هذه العملية الإرهابية، وندينها بأشد عبارات الاستنكار والتنديد، مثلما ندين أي عملية إرهابية في يهودا والسامرة، بما فيها عمليات إرهاب يهودي".

وزار رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، عصر الجمعة، أسرة الرضيع الفلسطيني، في مستشفى "تل هاشومير" وسط إسرائيل، مؤكداً على أن أسرته تصارع بين الحياة والموت.

وقال نتنياهو، في بيان صادر عن مكتبه، إنه "زار شقيق علي الأكبر الذي يكافح للبقاء على حياته، ووالديه العالقين الآن بين الموت والحياة"،

وأضاف أنه "من الصعب الوقوف إلى جانب سرير يرقد فيه طفل كهذا، وشقيقه الصغير علي، الذي بلغ الواحدة من العمر قد قتل، مبينا أنه قبل دخوله إلى المستشفى تحدث مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس أبو مازن، فيما قدم تعازيه إلى عائلة دوابشة".