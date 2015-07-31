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تمديد حالة الطوارئ في تونس لشهرين

31/7/2015

الباجي قايد السبسي
 

أعلنت تونس يوم الجمعة تمديد حالة الطوارئ في كامل البلاد لمدة شهرين لمنح الحكومة مزيدا من الصلاحيات في ظل استمرار التهديدات الأمنية.

وقالت رئاسة الجمهورية التونسية في بيان "قرر رئيس الجمهورية تمديد حالة الطوارئ في كامل تراب الجمهورية لمدة شهرين بداية من الثالث من اغسطس وذلك بعد التشاور مع رئيس الحكومة ورئيس مجلس نواب الشعب".

وكان الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي أعلن حالة الطوارئ بعد أسبوع من هجوم نفذه إسلامي متشدد على فندق بمدينة سوسة قتل خلاله 39 سائحا معظمهم بريطانيون في شهر يونيو حزيران الماضي.

يأتي تمديد حالة الطوارئ تحسبا لمزيد من الهجمات في ظل استمرار التخوفات من وقوع هجمات.

وتمنح حالة الطوارئ لفترة مؤقتة صلاحيات أكثر للحكومة ونفوذا أكبر للجيش والشرطة وتمنع أي تجمعات أو مظاهرات أو احتجاجات. وتسمح حالة الطوارئ للجيش بالانتشار في المدن.

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