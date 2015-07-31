تظاهرات رافضة للانقلاب بأسبوع "الجرح واحد.. لبيك يا أقصى"

تظاهرات رافضة للانقلاب في اسبوع "الجرح واحد .. لبيك يا أقصى "

خرجت تظاهرات رافضة للانقلاب في عدة محافظات مصرية استجابة لدعوة تحالف دعم الشرعية الذي دعا إلى أسبوع ثوري جديد تحت عنوان (الجرح واحد.. لبيك يا أقصى) ، و أكد التحالف أن الثورة المصرية و القدس و فلسطين قضية واحدة وعدو واحد ، وأن طريق الخلاص أيضا واحد على حد وصفه .

و أضاف البيان متحدثا عن افتتاح ما يسمى بقناة السويس الجديدة" ياتي هذا الأسبوع الثوري الجديد بينما يسخر القاتل الفاشل كل إمكانيات الدولة للاحتفال بمشروع وهمي هو تفريعة قناة السويس الجديدة التي تضاف الى 6 تفريعات سابقة لم تشهد أعمالها أية احتفالات" .

و قال البيان " إن هذا المشروع الفاشل يأتي في سياق سلسلة من الفشل المتواصل لسلطة الانقلاب وعجزها عن تحقيق شيء يعود بالنفع على المواطن، ومع ذلك فإنها لاتكتفي بما يعانيه المواطن من مشاكل بل تزيد عليه الأعباء بديون إضافية، وبمزيد من رفع الأسعار وغياب الخدمات في عقاب منظم للشعب الذي ثار يوما ضد حكم العسكر طلبا لحريته وكرامته ولقمة عيشه." على حد تعبيره

خرجت التظاهرات بالمعادي و ناهيا و كرداسة و الشرقية و الغربية واسوان و الأقصر و شمال سيناء و القليوبية و الدقهلية رافعين شعارات رابعة مع قرب حلول ذكراها الثانية منددين بحكم العسكر .

ففي منطقة العامرية بالإسكندرية خرجت مظاهرات تندد بانتهاكات الأمن بحق المدنيين ، وتؤكد على استمرار الثورة حتى سقوط الانقلاب .

وفي محافظة المنوفية خرجت مظاهرات تندد بحكم العسكر وتطالب بإسقاطه ورحيل الرئيس عبد الفتاح السيسي .. كما طالبوا بمحاكمة قتلة المتظاهرين وتقديمهم لمحاكمات عاجلة ، وكذلك الإفراج الفوري عن المعتقلين الذين تجاوز عددهم أكثر من أربعين ألفا منذ الانقلاب .