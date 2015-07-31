أردوغان: الإسلام بريء من أفعال تنظيم الدولة

الرئيس التركي رجب طيب أردوغان

قال الرئيس التركي "رجب طيب أردوغان" إن الإسلام بريء من تنظيم الدولة، واصفا الأعمال التي يقوم بها التنظيم بالإرهابية".

وفي لقاء مع قناة الصين المركزية (CCTV) أمس الخميس، على هامش زيارته إلى الصين، أوضح أردوغان أن "الإسلام يرفض التشدد، ورسولنا الكريم دعا إلى الوسطية في الأمور، وكلمة الإسلام مشتقة من السلم، وقتل إنسان في الإسلام كقتل الناس جميعًا".

وحول الزيارة التي يجريها إلى الصين، أشار الرئيس التركي إلى أن "العلاقات الصينية التركية اليوم في عامها الخامس والأربعين" مضيفا "وقعنا على اتفاقية للتعاون الاستراتيجي مع الصين، وهذه خطوة هامة في تعزيز العلاقات السياسية والاقتصادية والاستراتيجية والتجارية والثقافية بين البلدين".

وأشار أردوغان إلى أنَّ بلاده ستستضيف في 15-16 تشرين الأول/أكتوبر القادم اجتماعات قمة العشرين التي تترأس تركيا دورتها الحالية، والتي ستنتقل رئاستها للصين في بداية عام 2016.

وفيما يتعلق بصفقة الصواريخ الدفاعية الصينية لتركيا أشار أردوغان إلى أن الصفقة ما زالت قائمة، قائلًا "أخذنا وعودًا بإنتاج مشترك للصواريخ، ونحن مصمِّمون على ذلك ونتمنى أن تتم هذه الخطوة".