مصر تفوز ببطولة أفريقيا للكرة الطائرة

المنتخب المصري للكرة الطائرة

تُوج المنتخب المصري الأول للكرة الطائرة للرجال بلقب بطولة كأس الأمم الأفريقية بعد تغلبه في المباراة النهائية على نظيره التونسي بثلاثة أشواط نظيفة، في المباراة التي أقيمت بينهما، مساء الخميس، بالصالة المغطاة باستاد القاهرة الدولي.

وفازت مصر في الأشواط الثلاثة بنتيجة 26 – 24 و25 – 18 و25 – 21. وبتلك النتيجة، تأهل منتخبا مصر وتونس للمشاركة في نهائيات بطولة العالم المقرر إقامتها باليابان خلال في الفترة بين 8 حتى 23 سبتمبر المقبل. كما عادل المنتخب المصري الرقم القياسي لتونس بالتتويج بالبطولة ثماني مرات.

وكان المنتخب المصري قد بلغ الدور النهائي بعد فوزه على المغرب بثلاثة أشواط نظيفة في حين أطاح المنتخب التونسي بالجزائر في الدور قبل النهائي بنتيجة ثلاثة أشواط لشوطين.