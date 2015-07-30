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مرصد طلابي: 21 حالة قتل لطلاب مصريين العام الماضي

30/7/2015

إحصائية بأعداد الطلاب القتلى
 

أصدر "مرصد طلاب حرية" تقريرا يرصد فيه الانتهاكات التي وقعت بحق طلاب الجامعات المصرية خلال عام 2014/2015. 

وشملت الانتهاكات حالات القتل والاعتقال والحرمان من الامتحانات، والإخفاء القسري واقتحام حرم الجامعات من قبل قوات الأمن. 

وأكد التقرير أن العام الدراسي المنصرم 2014-2015 قد شهد الكثير من حالات القتل خارج إطار القانون, والتي وصفت بالممنهجة من قبل قوات الأمن المصرية, حيث بلغت 21 حالة قتل، تنوعت ما بين القتل في المظاهرات وأماكن الاحتجاز, أو أثناء مداهمة المنازل وحتى مباريات كرة القدم. 

ورصد التقرير 1290 حالة  اعتقال تعسفي دون تصريح يستند على اتهامات موضوعية، قامت بها الأجهزة الأمنية بحق طلاب الجامعات المصرية، تم إخلاء سبيل (413) طالبا منهم فقط، بينما ظل باقي الطلاب قيد الاعتقال حتى اللحظة، منهم 152 طالبا لم يتمكنوا من أداء امتحاناتهم على مدار الفصلين الدراسيين، بسبب تعنت كلياتهم أو إدارة السجون ومقرات الاحتجاز التي يوجدون بها. 

أما عن الانتهاكات الأخرى، فشملت 584 حالة فصل إداري بحق طلاب، تفاوتت فيها مدد الفصل بين فصل دراسي، وعام دراسي كامل، وأحيانا فصل نهائي من الجامعة. بالإضافة إلى 329 حالة اختفاء قسري لطلاب الجامعات المصرية خلال نفس العام.

المصدر : الجزيرة مباشر
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