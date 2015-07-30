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مد أجل النطق بالحكم في قضية صحفيي الجزيرة إلى الأحد القادم

30/7/2015

محمد فهمي وباهر محمد
 

قررت محكمة جنايات القاهرة، مد أجل النطق بالحكم في إعادة محاكمة صحفيي الجزيرة الإنجليزية "باهر محمد" و"محمد فهمى" لجلسة 2 أغسطس المقبل.

وقال مراسل الجزيرة نقلا عن مصادر قضائية، إن قرار مد أجل النطق بالحكم جاء نظرا لمرض المستشار "حسن فريد" رئيس المحكمة.

وأعربت شبكة الجزيرة عن الغضب الشديد من قرار المحكمة تأجيل البت في القضية.

وقال الدكتور مصطفى سواق المدير العام لشبكة الجزيرة الإعلامية بالوكالة: كنا نأمل أن تصدر المحكمة حكما ينهي معاناتهم، فقد تعرض باهر وبيتر ومحمد لضغوط وظروف قاسية خلال الأشهر التسعة عشر الماضية، وتأجيل البت في قضيتهم يزيد من هذه الضغوط ويطيل أمد محنتهم ومعاناة عائلاتهم".

وأضاف الدكتور سواق: "نطالب السلطات المصرية باتخاذ الإجراءات اللازمة لإسقاط الاتهامات الواهية التي يحاكم بسببها زملاؤنا باهر وبيتر ومحمد، وأن يتم الإفراج عنهم بسرعة، فالصحافة ليست جريمة يعاقب عليها".

وكانت السلطات المصرية قد أخلت سبيل صحفيي الجزيرة محمد فهمي وباهر محمد في فبراير الماضي على ذمة القضية، بعد ترحيل الزميل "بيتر جريستي" في وقت سابق.

وتتهم السلطات المصرية باهر محمد ومحمد فهمي وآخرين بالانتماء لجماعة الإخوان، وبث أخبار كاذبة من شأنها التحريض على العنف والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي.

المصدر : الجزيرة مباشر
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