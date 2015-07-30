صحيفة حكومية مصرية تنقل كباري هولندا إلى محافظة الشرقية

صورة النفق المائي في هولندا

نشر موقع صحيفة الجمهورية الحكومية المصرية خبرا عن انتهاء الهيئة الهندسية بالقوات المسلحة من تنفيذ واحد من المشروعات المصاحبة لقناة السويس الجديدة، وهو كوبري بلبيس بمحافظة الشرقية، الذي يتقاطع مع ترعة الاسماعيلية.

واحتفى الموقع بصورة الكوبري المرفقة بالخبر، وأكد محرر الخبر أنها توضح ما سماه "الإبداع المصري الخالص" في تنفيذ الكوبري بعد تطويره بحيث يسمح بعبور مراكب الصيد والسيارات من خلال نفق اسفله وداخل مياه ترعة الإسماعيلية.

وزعم كاتب الخبر أن المهندس المصري العالمي "هاني عازر" علق على المشروع قائلا "لم أكن أحلم في يوم أن يتم تنفيذ مشروع كهذا في تلك المدة الزمنية، هذا إعجاز لا يمكن وصفه، أنا اليوم أشعر بالفخر كوني مصري".

ونقلت الصفحة الرسمية لمحافظة الشرقية على موقع "فيس بوك" الخبر بتفاصيله وصورته المرفقة دون أي تعديل أو تعليق يوضح حقيقة الصورة.

وجاءت التعليقات على الخبر لتفجر عاصفة من السخرية، بعد اكتشاف القراء أن الصورة المرفقة للكوبري المزعوم هي لنفق "فيليومير" المائي في هولندا، الذي تم افتتاحه عام 2002.

وقال حسين عبد ربه: الكوبري ده انا شفته بصراحة ده إنجاز مصري يحسب لسيادة الفريق الريس عبدالفتاح السيسي والهيئة الهندسة العظيمة للقوات المسلحة. الناس اللي بتشكك في الموضوع انتوا كده مش عاوزين تشوفوا الخير أبدا للبلد. علي فكرة هما بس نصبين صوان عليه وهما بيعملوه عشان الحسد بس وكده وعشان وقت الافتتاح يبقي مفاجأة. اللي في بلبيس يدور عالترعة هيلاقي صوان مكتوب عليه مش هتعرفوا تقلدونا أخركم تحسدونا. هو ده المشروع.

ولم تخل التعليقات من انتقادات من جانب مؤيدي السيسي أنفسهم، حيث قال ماجد وديع في تعليق على الصفحة الرسمية لمحافظة الشرقية: طبعا اللي بيحصل ده كلام فاضي على صفحه رسمية للمحافظة، ده نفق في شمال هولندا، ياريت الأدمن يفوق شوية.

وتسائل أحمد الشوربجي: هو ازاي صفحات رسمية و تنشر صور و اخبار كاذبة بالشكل ده؟ ما كل سكان بلبيس و الشرقية هايعرفوا انه الكوبري ده مش موجود!

وسخر وليد السيد قائلا: ممكن يكون فى هولندا بس نقلوه بلبيس.

لكن آخرين انطلت عليهم الصورة وصدقوا وجود المشروع، ومنهم محمد فتحي الصاوي الذي قال: بجد لو حقيقي دا يبقى الله على الفكرة والشكل.

ولم يقم موقع صحيفة الجمهورية أو صفحة محافظة الشرقية بإزالة الخبر أو تعديله حتى اللحظة.

ويأتي خبر موقع صحيفة الجمهورية بعد أيام من قيام أنصار السيسي على مواقع التواصل الاجتماعي بنشر صور مشروعات من دول أوروبية وأجنبية زاعمين أنها موجودة في مصر، مثل زعمهم افتتاح قطار معلق بمدينة الإسكندرية، ونشر صورة ملفقة للقطار، قبل أن تتضح الحقيقة.

صورة الخبر الذي نشره موقع صحيفة الجمهورية

الخبر الذي نقلته صفحة محافظة الشرقية نقلا عن الجمهورية