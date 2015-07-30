تحذيرات من تكرار الاعتداءات بحق المسجد الأقصى

مؤتمر الهيئة الدائمة لنصرة الأقصى

قال الشيخ أحمد العمري، رئيس لجنة القدس بالاتحاد العالمي لعلماء المسلمين، إن المسجد الأقصى يمر بأخطر اللحظات في تاريخه، نتيجة الاعتداءات المتكررة عليه من قبل قوات الاحتلال والمستوطنين الإسرائيليين.

وأضاف العمري، خلال مؤتمر للهيئة الدائمة لنصرة الأقصى في العاصمة اللبنانية بيروت، إن نصرة الأقصى واجب وفريضة على الأمة جميعا، خاصة العلماء الذين يجب أن ينهضوا بدورهم في الحشد والتعبئة والإعداد لمواجهة الاحتلال.

ووجه العمري التحية إلى المرابطين أمام المسجد الأقصى، الذين يتصدون للاقتحامات المتكررة له، مطالبا بتوعية المسلمين بالمخاطر التي تحيط بالمسجد، وإرسال رسائل للجهات الرسمية والحكومات العربية والإسلامية للقيام بدورها.

من جانبه، قال ياسين حمود، مدير عام مؤسسة القدس الدولية، إن القدس تعيش حالة غليان شعبي بسبب الاعتداءات المتكررة على المسجد وملاحقة رواده، وتقديم الاحتلال التسهيلات والحماية للمستوطنين ومساعدتهم في اقتحام المسجد.

واقترح حمود خطة عمل من عدة عناصر، تشمل تنظيم مسيرات غضب في بلدان العالم الإسلامي، وحث الإعلان على تبني قضية القدس والأقصى لفضح جرائم الاحتلال، وتحرك العلماء والدعاة في إطار خطة عمل متواصلة، وتخصيص الجمعة القادم ليكون الأقصى محور الخطب في المساجد والتحركات الجماهيرية، والضغط على الحكومات العربية والإسلامية لتقوم بواجبها تجاه الاقصى.