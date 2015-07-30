الكويت تعلن ضبط شبكة تابعة لتنظيم الدولة

ضحايا تفجير مسجد الإمام الصادق بالكويت

أعلنت وزارة الداخلية الكويتية يوم الخميس ضبط شبكة تابعة لتنظيم الدولة تضم 5 مواطنين كويتيين، وذلك بعد نحو شهر من التفجير الذي استهدف مسجدا للشيعة في العاصمة.

وأفادت وزارة الداخلية في بيان صحافي بأن 4 متهمين اعترفوا "بتلقي دورات في علوم التنظيم الإرهابي والفكر الضال المنحرف إلى جانب تدريبات متقدمة على حمل السلاح". وأضافت أنهم شاركوا في الأعمال القتالية في كل من سوريا والعراق، حسب ما نقلت وكالة الأنباء الكويتية الرسمية.

وأشار بيان الداخلية إلى أن أحد الموقوفين قام بدعم وتسهيل سفرهم للمشاركة في الحرب في العراق، بينما قتل آخر في إحدى العمليات هناك.

وأكدت الداخلية أنه تمت إحالة المتهمين إلى النيابة العامة في جنايات أمن الدولة، بينما ذكرت مصادر قضائية أن قاضي تجديد الحبس قرر حبس الموقوفين لمدة عشرة أيام لاستكمال التحقيقات، وإحالتهم إلى السجن المركزي.

وتأتي هذه الخطوة في أعقاب التفجير الذي استهدف مسجد الإمام الصادق في 26 يونيو حزيران الماضي، مما أدى إلى مقتل 26 شخصا وإصابة 227 آخرين.

ووجهت النيابة العامة تهما إلى 29 شخصا على خلفية الارتباط بالهجوم الذي تبناه تنظيم الدولة، وتنعقد محكمة أوائل أغسطس آب حيث سيحاكم خمسة من المتهمين غيابيا.