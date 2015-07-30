الحكومة التركية: 42 حادث إرهابي في البلاد منذ الانتخابات

بولنت أرينج نائب رئيس الحكومة التركية

قال "بولنت أرينج" نائب رئيس الوزراء التركي، المتحدث باسم الحكومة، "إن بلاده تعرضت بعد انتخابات 7 حزيران/يونيو الماضي إلى 42 حادثًا إرهابيًا، ذهب ضحيتها 6 جنود و4 شرطيين إضافة إلى إصابة 8 جنود و24 شرطيًا.

وأوضح أرينج في حديثه خلال الجلسة الطارئة للبرلمان التركي إنَّ تنظيم بي كا كا الكردي، استغل ما سماها "مسيرة السلام الداخلية بتركيا في أفعاله وأقواله، مقابل صدق الحكومة التركية في التعاطي مع مسيرة السلام، وهذا الأمر واضح للجميع".

واستنكر نائب داود أوغلو بشدة الادعاءات التي تقول بأن هناك علاقة بين الحكومة التركية وتنظيم الدولة الإسلامية، قائلًا "هذه الادعاءات لا تليق بحكومة الجمهورية التركية".

وأوضح أرينج أنَّ الشرطة التركية تمكنت في عملياتها الأمنية من إلقاء القبض على 1061 مشتبهًا في انتمائهم لتنظيم الدولة الإسلامية وتنظيم "بي كا كا" وتنظيمات يسارية متطرفة، أخلي سبيل 156 منهم.