البث الحي
منوعات

الحكومة التركية: 42 حادث إرهابي في البلاد منذ الانتخابات

30/7/2015

بولنت أرينج نائب رئيس الحكومة التركية
 

قال "بولنت أرينج" نائب رئيس الوزراء التركي، المتحدث باسم الحكومة، "إن بلاده تعرضت بعد انتخابات 7 حزيران/يونيو الماضي إلى 42 حادثًا إرهابيًا، ذهب ضحيتها 6 جنود و4 شرطيين إضافة إلى إصابة 8 جنود و24 شرطيًا.

وأوضح أرينج في حديثه خلال الجلسة الطارئة للبرلمان التركي إنَّ تنظيم بي كا كا الكردي، استغل ما سماها "مسيرة السلام الداخلية بتركيا في أفعاله وأقواله، مقابل صدق الحكومة التركية في التعاطي مع مسيرة السلام، وهذا الأمر واضح للجميع".

واستنكر نائب داود أوغلو بشدة الادعاءات التي تقول بأن هناك علاقة بين الحكومة التركية وتنظيم الدولة الإسلامية، قائلًا "هذه الادعاءات لا تليق بحكومة الجمهورية التركية".

وأوضح أرينج أنَّ الشرطة التركية تمكنت في عملياتها الأمنية من إلقاء القبض على 1061 مشتبهًا في انتمائهم لتنظيم الدولة الإسلامية وتنظيم "بي كا كا" وتنظيمات يسارية متطرفة، أخلي سبيل 156 منهم.

المزيد من منوعات

تأخرت أسطوانات الأكسجين فمات مرضى كورونا

تعقيم أحد الفصول الدراسية في مدينة بيشاور الباكستانية وسط انتشار لفيروس كورونا (رويترز)

مصري ينحت تماثيل فرعونية مميزة على سنون أقلام الرصاص (فيديو)

(الجزيرة)

"صورة تدمي القلب".. مسعف يحتضن طفلة فقدت عائلتها بحادث سير في بيروت

مسعف يضم طفلة لبنانية لا يتعدى عمرها السنتين في سيارة الإسعاف وذلك بعد وفاة والديها بحادث سير مروع (مواقع التواصل الاجتماعي)

نادٍ مصري يعلن عن تعاقده مع لاعبه الجديد بطريقة طريفة (فيديو)

اللاعب علي غزال (مواقع التواصل الاجتماعي)
الأكثر قراءة

مقال بواشنطن بوست: سقوط قناع الوسطية الذي يرتديه ماكرون

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون (رويترز)

ألمانيا.. شرطي يعتدي على مسنة ويسقطها أرضا (فيديو)

ظل الشرطي يركل الدراجة إلى أن وقعت السيدة أرضا (مواقع التواصل)

رشاش وأقمار اصطناعية.. إيران تكشف تفاصيل اغتيال العالم النووي فخري زاده

نائب القائد العام للحرس الثوري الإيراني علي فدوي (رويترز)

انسحاب قوات حفتر من مناطق جنوبي ليبيا بعد فشل هجومها على قوات الوفاق (فيديو)

قوات حكومة الوفاق الوطني الليبية (مواقع التواصل)