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إسرائيل تهدد بضرب تنظيم ولاية سيناء

30/7/2015

حفل تسليم وتسلم قيادة فرقة "إدوم" الجنوبية
 

قال العميد "روعي الكابيتص" قائد فرقة "إدوم" الجنوبية في الجيش الإسرائيلي المنتهية ولايته، إن إسرائيل ستضرب تنظيم ولاية سيناء "بعزم وتصميم" إذا حاول استهداف مواطني بلاده أو جنود فرقته.

ونقلت الصفحة الرسمية للمتحدث العسكري باسم الجيش الإسرائيلي "أفيخاي أدرعي" تصريحات القائد المنتهية ولايته، خلال مراسم تسليمه قيادة الفرقة لخلفه العميد "رافي ميلو" بحضور الجنرال "سامي تورجمان" قائد المنطقة الجنوبية في الجيش الإسرائيلي.

وأضاف القائد المنتهية ولايته خلال الحفل: "يتصاعد تهديد الارهاب من سيناء بقيادة تنظيم أنصار بيت المقدس الإرهابي المعروف اليوم باسمه الجديد ولاية سيناء لتنظيم الدولة الاسلامية. هذه المنظمة تهدد باستهداف مواطني اسرائيل وجنود الفرقة، وقد يحاول تحقيق تهديداته في أي لحظة. واجبنا أن نسبقه ونضربه إذا حاول ذلك.

من جانبه، قال العميد "رافي ميلو" قائد الفرقة الجديد، إن هناك "تغييرات ملموسة" حدثت في الجانب الاخر من الحدود (في إشارة إلى شبه جزيرة سيناء)، مؤكدا أنها تتطلب الاستعداد لأي سيناريو او انزلاق بالوضع، بهدف مواصلة حماية البلدات في جنوب إسرائيل، والحفاظ على هدوءها.

المصدر : الجزيرة مباشر
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