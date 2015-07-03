البث الحي
منوعات

واشنطن تدعو إلى هدنة إنسانية باليمن خلال شهر رمضان

3/7/2015
مساعدات انسانية لليمن ( ارشيف )

دعت وزارة الخارجية الأمريكية أطراف الازمة اليمنية للتوصل الى هدنة انسانية خلال شهر رمضان المبارك. 

وقالت الوزارة في بيان، إن الهدنة ستتيح للمنظمات الدولية إيصال الطعام والدواء والوقود للمدنيين والمحتاجين في جميع انحاء البلاد.

وكانت الأمم المتحدة صنفت الحرب في اليمن الى أزمة ًانسانية من المستوى الثالث وهو أسوأ تصنيف للأزمات في سلّم المنظمة الدولية.

على الصعيد الميداني قتل ثمانية من مليشيا الحوثي  في غارات لطائرات التحالف على مبنى إدارة أمن بيت الفقيه بمنطقة الحديدة غربي اليمن.

كما أغارت طائرات التحالف على مخازن السلاح في فّجْ عَطَّان ودائرة الإمداد والتموين العسكري التابعة لوزارة الدفاع ومبنى المؤسسة الاقتصادية في جنوب صنعاء.

وفي الشمال استهدفت الغارات منزل قياديٍ من مليشيا الحوثي في منطقة الجُرَافْ .

من جهة اخرى، قالت المقاومة الشعبية في جبهة العند بمحافظة لحج جنوبي اليمن, إنها قتلت وأصابت عشرين على الأقل من مليشيا الحوثي وقوات الرئيس المخلوع صالح.

وقال مصدر في الجبهة إن المقاومة تمكنت من استعادة السيطرة على موقع "جبل منيف"
المطلِ على محور العند الذي كان في قبضة مليشيا الحوثي وقوات صالح, كما سيطرت على مواقع أخرى في محيط معسكر لواء لبوزة.

وأضاف المصدر, أن المقاومة تمكنت من صد محاولة تسلل لمليشيا الحوثي وقوات صالح في ضواحي العند

المزيد من منوعات

ليست المرة الأولى.. مصري يرمي أموالا على المارة من شرفة منزله (فيديو)

الرجل يدعى صبري صدومة وهو مهندس بترول محال للمعاش (موافع التواصل)

أحيت حفلا حضره السيسي.. مغنية بريطانية تعتذر لخرقها تدابير مكافحة كورونا

المغنية البريطانية ريتا أورا (غيتي)

شاهد: سرب نحل يتسبب في تأخير إقلاع طائرتين لمدة ساعة

هجم سرب نحل كثيف على الجانب الأيمن من الطائرة (موافع التواصل)

تأخرت أسطوانات الأكسجين فمات مرضى كورونا

تعقيم أحد الفصول الدراسية في مدينة بيشاور الباكستانية وسط انتشار لفيروس كورونا (رويترز)
الأكثر قراءة

احتفالا بهدفه.. جيمي فاردي يكسر راية ركنية عليها علم المثليين (فيديو)

جيمي فاردي لاعب ليستر سيتي الإنجليزي يحتفل بهدفه (رويترز)

بايدن يكشف سبب طلبه من أوباما الانتظار قبل إصدار الأمر بقتل بن لادن

الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما ونائبه جو بايدن أثناء متابعة عملية قتل بن لادن (رويترز)

رشاش وأقمار اصطناعية.. إيران تكشف تفاصيل اغتيال العالم النووي فخري زاده

نائب القائد العام للحرس الثوري الإيراني علي فدوي (رويترز)

إسرائيل ترد على اتهام مسؤول سعودي سابق لها بـ"النفاق"

الأمير تركي الفيصل آل سعود (موافع التواصل)