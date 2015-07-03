واشنطن تدعو إلى هدنة إنسانية باليمن خلال شهر رمضان

مساعدات انسانية لليمن ( ارشيف )

دعت وزارة الخارجية الأمريكية أطراف الازمة اليمنية للتوصل الى هدنة انسانية خلال شهر رمضان المبارك.



وقالت الوزارة في بيان، إن الهدنة ستتيح للمنظمات الدولية إيصال الطعام والدواء والوقود للمدنيين والمحتاجين في جميع انحاء البلاد.

وكانت الأمم المتحدة صنفت الحرب في اليمن الى أزمة ًانسانية من المستوى الثالث وهو أسوأ تصنيف للأزمات في سلّم المنظمة الدولية.



على الصعيد الميداني قتل ثمانية من مليشيا الحوثي في غارات لطائرات التحالف على مبنى إدارة أمن بيت الفقيه بمنطقة الحديدة غربي اليمن.

كما أغارت طائرات التحالف على مخازن السلاح في فّجْ عَطَّان ودائرة الإمداد والتموين العسكري التابعة لوزارة الدفاع ومبنى المؤسسة الاقتصادية في جنوب صنعاء.

وفي الشمال استهدفت الغارات منزل قياديٍ من مليشيا الحوثي في منطقة الجُرَافْ .



من جهة اخرى، قالت المقاومة الشعبية في جبهة العند بمحافظة لحج جنوبي اليمن, إنها قتلت وأصابت عشرين على الأقل من مليشيا الحوثي وقوات الرئيس المخلوع صالح.



وقال مصدر في الجبهة إن المقاومة تمكنت من استعادة السيطرة على موقع "جبل منيف"

المطلِ على محور العند الذي كان في قبضة مليشيا الحوثي وقوات صالح, كما سيطرت على مواقع أخرى في محيط معسكر لواء لبوزة.

وأضاف المصدر, أن المقاومة تمكنت من صد محاولة تسلل لمليشيا الحوثي وقوات صالح في ضواحي العند