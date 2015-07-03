واشنطن بوست: هجمات سيناء الأكثر تقدما "لتنظيم الدولة"

هجمات تنظيم الدولة على كمائن للجيش المصري بسيناء

وصفت صحيفة "واشنطن بوست" الهجمات المنسقة، التي قام بها مسلحون تابعون لتنظيم الدولة، بأنها الأكثر تقدما من التي يقوم بها التنظيم ضد جيش يعد من أقوى جيوش المنطقة ومنذ عقود، فالبلد الأكثر استقرار في المنطقة، التي تعيش حالة من الفوضى والعنف.

وتذكر الصحيفة أن الهجوم جاء بعد يومين من اغتيال شخصية قضائية بارزة، وهو النائب العام هشام بركات، الذي فجرت قنبلة في موكبه في القاهرة.

ويبين التقرير أن التمرد في سيناء زادت قوته منذ قيام الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بالإطاحة بالرئيس المنتخب محمد مرسي في عام 2013. وقد أعلن أحد أقوى التنظيمات في سيناء ولاءه لتنظيم الدولة في تشرين الثاني/ نوفمبر من العام الماضي.

وتنقل الصحيفة عن الباحث بمعهد دراسات الأمن الوطني في تل أبيب زاك غولد، قوله إن طبيعة هجوم (الأربعاء) "جديدة ومثيرة للقلق". ويضيف غولد، وهو متخصص في شؤون سيناء، أن المتشددين الذين يطلقون على أنفسهم "ولاية سيناء" قد تحولوا من حرب العصابات إلى مواجهة منسقة، ويبدو أنهم يخططون لعملية طويلة.

تابع غولد للصحيفة بأنه ليس من الواضح إن كان المتشددون أرادوا السيطرة على المنطقة أم أنهم جروا الجيش المصري إلى حرب مدن، لافتا إلى أن كلا الخيارين "غير مسبوقين".

وينوه التقرير إلى أن الهجوم قد بدأ في الساعة السابعة صباحا، واستمرت المواجهات لساعات طويلة. وأعلن التنظيم في بيان آخر أنه زرع محيط شرطة الشيخ زويد بالألغام.

وتشير الصحيفة إلى أن غولد لا يتوقع نجاح الجهاديين في سيناء بالسيطرة على مناطق، ويقول : "مصر ليست العراق، وسيناء ليست الأنبار". وأضاف أن "الجيش المصري متماسك، ولديه قدرات عسكرية، ويمكنه إخراجهم من المناطق"، إلا أنه تساءل "كم من المدنيين سيتضررون من هذه العمليات؟".

ويوضح التقرير أن مصر تواجه مشكلة الجهاديين منذ سنوات، خاصة في منطقة سيناء، التي يعيش فيها البدو الذين يحتفظون بعادات وقيم تختلف عن بقية السكان في مصر. وقد اتهم شيوخ سيناء الحكومة المركزية بتجاهل مناطقهم، وهو ما دفع أبناءهم إلى الاتجار بالمخدرات والسلاح والبشر.

وتلفت الصحيفة إلى أن وضع البدو قد ازدهر في عام 2011، عندما طرد السكان الشرطة، وحدث فراغ أمني ملأه الجهاديون، وأنشأوا لهم جيوبا آمنة في سيناء، وخزنوا فيها الأسلحة، التي حصل عليها المتشددون من ليبيا، التي تعيش حالة من الفوضى، بعد الإطاحة بنظام معمر القذافي.

ويلاحظ التقرير أن علاقة المتشددين في سيناء بتنظيم الدولة قد أعطتهم الجرأة أكثر، وإن لم يكن واضحا إن كان التنظيم قد زودهم بالأسلحة.

وتجد الصحيفة أن هجمات الأربعاء طرحت أسئلة أخرى حول فعالية الحملة التي يقوم بها الجيش في سيناء، حيث قامت الأجهزة الأمنية بحملات اعتقال واسعة، مستدركا بأن الجهاديين يواصلون العمل بحرية.