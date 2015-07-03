مقتل 6 أشخاص في غارات للتحالف على "صنعاء"

قصفت طائرات التحالف العربي أهدافا في حي "الجراف " بالعاصمة اليمنية صنعاء (الجمعة) وذكرت مصادر من جماعة الحوثي أن 6أشخاص على الأقل قتلوا في الغارات .

وأشارت المصادر إلى أن الطائرات التابعة للتحالف شنت هجوما آخر على المدينة عند الظهر تقريبا لكن لم ترد أنباء عن إصابات أو خسائر.

وقالت وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) التي يسيطر عليها الحوثيون إنه في الهجوم الذي وقع عند الفجر قصفت الطائرات أيضا "مبنى تابعا لوزارة الاتصالات ما أدى إلى احتراقه بالكامل وتدمير مبان أخرى".

كما قصفت طائرات التحالف جبل فج عطان المطل على صنعاء وتوجد به قاعدة عسكرية ومخزن أسلحة تكرر استهدافهما بالضربات الجوية خلال الحرب التي بدأت قبل ثلاثة أشهر.

كانت وزارة الخارجية الأمريكية قد دعت (الخميس) إلى "هدنة إنسانية" خلال شهر رمضان حتى يتسنى لمنظمات الإغاثة الدولية توصيل الأغذية والأدوية والوقود التي يحتاجها اليمنيون بشدة.

وصنفت الأمم المتحدة ـ يوم الأربعاء ـ الحرب في اليمن على أنها أزمة انسانية من المستوى الثالث، وهو المستوى الأعلى في المنظمة الدولية .