مطالبات حقوقية للاتحاد الأوروبي لوقف انتهاكات السلطة بالضفة

جنود اسرائيلين بالضفة الغربية ( ارشيف )

دعت المنظمة العربية لحقوق الإنسان ومقرها بريطانيا الاتحاد الأوروبي، وهو الداعم الرئيس للسلطة الفلسطينية، إلى اتخاذ إجراءات عملية لمواجهة انتهاكات ترتكبها أجهزة أمنية تابعة للسلطة في الضفة الغربية.



وقالت المنظمة في بيان، إن أجهزة استخبارات من دول أوروبية تتخذ من القدس مقرا لها تقدم دعما ماليا كبيرا لجهازي المخابرات العامة والأمن الوقائي.



وقال بيان المنظمة إن الجهازين يقومان بانتهاكات جسيمة تتمثل في الاعتقال التعسفي والإخفاء القسري والتعذيب.



وأضافت المنظمة أن أجهزة أمن السلطة الفلسطينة شنت حملة اعتقالات واسعة بدأت أمس في صفوف نشطاء فلسطينيين في الضفة الغربية استمرت حتى قبيل فجر اليوم.



وأوضح البيان أن عدد المعتقلين وصل إلى نحو تسعين مواطناً دون مراعاة لحرمة شهر رمضان، معظمهم اعتقلوا سابقا لدى الاحتلال وأجهزة أمن السلطة.



في شأن فلسطيني آخر بدأ آلاف الفلسطينيين من الضفة الغربية وقطاع غزة ومن داخل الخط الأخضر في التوافد إلى مدينة القدس لأداء صلاة الجمعة في المسجد الأقصى.



ونشر الاحتلال الإسرائيلي آلافا من جنوده في محيط البلدة القديمة في القدس. ويُتوقع انخفاض عدد المصلين في الأقصى بسبب إلغاء الاحتلال ما سماها تسهيلات قدمها للفلسطينيين في شهر رمضان بحجة تزايد الهجمات الفلسطينية.



فقد ألغى الزيارات العائلية التي سمح بها لسكان قطاع غزة لأقربائهم في الضفة الغربية، وأعلن ضرورة حصول النساء بين السادسة عشرة والثلاثين من العمر على تصاريح خاصة لدخول القدس وكذلك الرجال بين الثلاثين والخمسين.