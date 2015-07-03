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قائد المقاومة الشعبية بتعز: نسيطر على 70% من المدينة

3/7/2015

قال قائد المقاومة الشعبية في مدينة تعز اليمنية "حمود سعيد المخلافي" إن المقاومة تسيطر على أجزاء كبيرة من المدينة تصل إلى 70% منها، وتتقدم باستمرار، خاصة في الأحياء السكنية داخلها.

وأضاف "المخلافي" في تصريحات خاصة للجزيرة مباشر، إن معنويات المقاومة مرتفعة، وأن التنسيق مستمر مع المجلس العسكري والقيادة المركزية.

وحول ما حدث في السجن المركزي بالمدينة، قال "المخلافي" إن المقاومة الشعبية سيطرت على منطقة السجن، لكن بعد فرار أكثر من 1000 سجين قامت ميليشيا الحوثي بالسماح لهم بالهرب.

ودعا "المخلافي" شباب المدينة للانضمام إلى المقاومة، كما طالب قوات التحالف بتكثيف ضرباتها الجوية، وتقديم المزيد من الدعم اللوجستي للمقاومة.

المصدر : الجزيرة مباشر
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