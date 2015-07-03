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في ذكرى الانقلاب: فعالية لمعارضين مصريين باسطنبول

3/7/2015

نظمت جمعية التضامن المصري "رابعة" بالتعاون مع عدد من منظمات المجتمع المدني في تركيا، فعالية جماهيرية في مدينة اسطنبول، تزامنا مع الذكرى الثانية للانقلاب العسكري في مصر.

وطالب "مدحت الحداد" القيادي في جماعة الإخوان المسلمين، ورئيس جمعية التضامن المصري، في كلمته المجتمع الدولي ومنظمات المجتمع المدني وحقوق الإنسان والأمم المتحدة، بتحمل مسئولياتهم والتدخل لحماية الشعب المصري وحماية الديمقراطية والحرية.

وأكد الحداد إن النظام المصري فشل في تحقيق الاستقرار بعد عامين من الانقلاب، رغم الاعتراف الدولي به، ووقوف الدول الكبرى معه، والدعم المالي القوي الذي تلقاه من دول إقليمية.

وقال "عمار البلتاجي" نجل الدكتور "محمد البلتاجي" القيادي الإخواني، إن وجود 40 ألف معتقل، والعشرات من المختطفين والمحكوم عليهم بالإعدام لن يثنيهم عن إكمال طريق المقاومة مهما كانت التضحيات.

واعتبر البلتاجي أن العمل على إطلاق سراح المعتقلين وحماية أرواح المحكوم عليهم بالإعدام يمثل الأولوية القصوى في الوقت الراهن، وأن معارضي الانقلاب لن يسكتوا على الجرائم التي ترتكب من جانب السلطة.

وتضمنت الفعالية عرضا فنيا من عدد من الشباب يحكي قصة الانقلاب منذ بدايته.

المصدر : الجزيرة مباشر
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