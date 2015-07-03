شيعة وسنة يصلون "الجمعة" معا بمشاركة أمير الكويت

أمير الكويت يحضر صلاة الجمعة مع السنة والشيعة

فرضت إجراءات أمنية غير مسبوقة حول المساجد الشيعية (الجمعة) وأدى أمير الكويت الشيخ "صباح الأحمد الصباح" صلاة الجمعة التي شارك فيها السنة والشيعة في حدث نادر يهدف لإظهار الوحدة الوطنية.

وأغلقت الطرق المؤدية إلى المساجد الشيعية في مدينة الكويت تماما أمام حركة المرور فيما أحيطت تلك المساجد بحراسة من رجال الأمن والمتطوعين.

وأدى آلاف من الشيعة والسنة صلاة الجمعة في مسجد الدولة الكبير، بمشاركة أمير الكويت وولي العهد ورئيس البرلمان والعديد من الوزراء والنواب.

وشوهدت العربات المدرعة وعناصر القوات الخاصة ورجال الشرطة يحرسون المسجد الكبير، وتم إغلاق جميع الطرق المؤدية للمسجد وجرى تفتيش المصلين بشكل دقيق قبل السماح لهم بدخوله.

كان مفجر انتحاري سعودي من تنظيم الدولة فجر نفسه في مسجد شيعي الجمعة الماضية ما أدى إلى مقتل 26 شخصا وإصابة 227 اخرين في أسوأ حادث تفجير في تاريخ الكويت.