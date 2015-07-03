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حماس ترفض ادعاءات "إسرائيلية" بالضلوع في هجمات "سيناء"

3/7/2015

المتحدث باسم حركة حماس – سامي أبو زهري

رفض المتحدث باسم حركة حماس سامي أبو زهري (الجمعة) اتهامات إسرائيلية  بضلوع الحركة بدور في هجمات سيناء ، واعتبرها "ادعاءات سخيفة".

وقال سامي أبو زهري إن "ادعاءات الاحتلال عن مساندة حماس لتنظيم الدولة  والأحداث في سيناء هي ادعاءات سخيفة ومرفوضة لا تنطلي على أي طرف عربي، وتستهدف التحريض على حماس والإيقاع بينها وبين الأطراف العربية وخصوصا مصر".

وشدد أبو زهري على أن "حماس قامت بجهد وإجراءات معلنة بضبط الحدود مع قطاع غزة ومنع أي تهريب من أو إلى قطاع غزة لتحييد القطاع عن أي تطورات في الأقليم"، مؤكدا حرص الحركة "على أمن مصر".

من جانبه ، قال اياد البزم المتحدث باسم وزارة الداخلية التابعة لحماس في قطاع غزة إن الوزارة "عززت قواتها ودورياتها على طول الحدود الجنوبية مع مصر في ظل تطورات الأحداث التي تشهدها سيناء للحفاظ على استقرار الحالة الأمنية وحفظ أمن الحدود".

كان الجنرال يواف موردخاي منسق شؤون الحكومة الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية صرح (الخميس) بأن حماس قدمت لدعم بالسلاح والتنظيم للجماعات التي تدعم تنظيم الدولة الاسلامية في سيناء.

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