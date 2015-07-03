البث الحي
منوعات

"تنظيم الدولة" يعلن مسئوليته عن صاروخ " أشكول"

3/7/2015

أبو بكر البغدادي – زعيم تنظيم الدولة

أعلن تنظيم الدولة مسئوليته عن إطلاق صاروخ سقط (الجمعة) على أشكول في إسرائيل ، وحذر في تدوينة عبر حسابة على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" من إمكانية تكون  مدينة "شرم الشيخ المصرية " هي الهدف المقبل للتنظيم.

كانت صافرات الإنذار أطلقت ( الجمعة) في صحراء النقب الفلسطينية المحتلة ، وسقط صاروخ في أشكول، رجح الجيش الإسرائيلي أن مصدره سيناء وليس غزة.

يأتي ذلك بعد يومين من هجوم شنه مسلحو ولاية سيناء، التابع لتنظيم الدولة  على مواقع عسكرية في شبه جزيرة سيناء المصرية، حذر حساب “قناة دابق” التابعة للتنظيم على “تويتر” من إمكانية استهداف منتجع شرم الشيخ في أقصى جنوب سيناء.

وفي السياق ذاته، أصدر تنظيم الدولة (الجمعة) ، ما قال إنه “تفاصيل غزوة الشيخ أبو صهيب الأنصاري”، كرر فيه كثيرا مما أعلنه سابقا في بيانين، عن الهجمات التي شنها مسلحو التنظيم على مواقع أمنية وعسكرية في سيناء المصرية.

وأرفق البيان الجديد بمجموعة من الصور التي توضح ما جاء فيه، عدد المواقع التي تم الهجوم عليها “أكثر من عشرين موقعا”،.

وأورد البيان أن مسلحي ما يعرف باسم ولاية سيناء هاجموا مطار العريش بخمسة صواريخ ، وأن عدد قتلى الجيش المصري يقدر بالعشرات. في حين لم يأت على ذكر عدد قتلى التنظيم في تلك العمليات.

المزيد من منوعات

ليست المرة الأولى.. مصري يرمي أموالا على المارة من شرفة منزله (فيديو)

الرجل يدعى صبري صدومة وهو مهندس بترول محال للمعاش (موافع التواصل)

أحيت حفلا حضره السيسي.. مغنية بريطانية تعتذر لخرقها تدابير مكافحة كورونا

المغنية البريطانية ريتا أورا (غيتي)

شاهد: سرب نحل يتسبب في تأخير إقلاع طائرتين لمدة ساعة

هجم سرب نحل كثيف على الجانب الأيمن من الطائرة (موافع التواصل)

تأخرت أسطوانات الأكسجين فمات مرضى كورونا

تعقيم أحد الفصول الدراسية في مدينة بيشاور الباكستانية وسط انتشار لفيروس كورونا (رويترز)
الأكثر قراءة

احتفالا بهدفه.. جيمي فاردي يكسر راية ركنية عليها علم المثليين (فيديو)

جيمي فاردي لاعب ليستر سيتي الإنجليزي يحتفل بهدفه (رويترز)

بايدن يكشف سبب طلبه من أوباما الانتظار قبل إصدار الأمر بقتل بن لادن

الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما ونائبه جو بايدن أثناء متابعة عملية قتل بن لادن (رويترز)

رشاش وأقمار اصطناعية.. إيران تكشف تفاصيل اغتيال العالم النووي فخري زاده

نائب القائد العام للحرس الثوري الإيراني علي فدوي (رويترز)

إسرائيل ترد على اتهام مسؤول سعودي سابق لها بـ"النفاق"

الأمير تركي الفيصل آل سعود (موافع التواصل)