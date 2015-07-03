"تنظيم الدولة" يعلن مسئوليته عن صاروخ " أشكول"

أبو بكر البغدادي – زعيم تنظيم الدولة

أعلن تنظيم الدولة مسئوليته عن إطلاق صاروخ سقط (الجمعة) على أشكول في إسرائيل ، وحذر في تدوينة عبر حسابة على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" من إمكانية تكون مدينة "شرم الشيخ المصرية " هي الهدف المقبل للتنظيم.

كانت صافرات الإنذار أطلقت ( الجمعة) في صحراء النقب الفلسطينية المحتلة ، وسقط صاروخ في أشكول، رجح الجيش الإسرائيلي أن مصدره سيناء وليس غزة.

يأتي ذلك بعد يومين من هجوم شنه مسلحو ولاية سيناء، التابع لتنظيم الدولة على مواقع عسكرية في شبه جزيرة سيناء المصرية، حذر حساب “قناة دابق” التابعة للتنظيم على “تويتر” من إمكانية استهداف منتجع شرم الشيخ في أقصى جنوب سيناء.

وفي السياق ذاته، أصدر تنظيم الدولة (الجمعة) ، ما قال إنه “تفاصيل غزوة الشيخ أبو صهيب الأنصاري”، كرر فيه كثيرا مما أعلنه سابقا في بيانين، عن الهجمات التي شنها مسلحو التنظيم على مواقع أمنية وعسكرية في سيناء المصرية.

وأرفق البيان الجديد بمجموعة من الصور التي توضح ما جاء فيه، عدد المواقع التي تم الهجوم عليها “أكثر من عشرين موقعا”،.

وأورد البيان أن مسلحي ما يعرف باسم ولاية سيناء هاجموا مطار العريش بخمسة صواريخ ، وأن عدد قتلى الجيش المصري يقدر بالعشرات. في حين لم يأت على ذكر عدد قتلى التنظيم في تلك العمليات.