تعذيب و تصفية القيادي الإخواني طارق خليل بعد اختطافه

طارق خليل رجل الاعمال و القيادي الاخواني

اعلنت جماعة الإخوان المسلمين على لسان متحدثها الرسمي إن قوات الأمن المصرية قتلت القيادي بالجماعة ورجل الأعمال طارق خليل، بعد أسبوعين من اختفائه قسريا.



و كانت قوات أمنية تابعة للجيش و الشرطة قد اختطفت عضو مكتب إرشاد جماعة الإخوان المسلمين محمد سعد عليوة و طارق خليل في أول يوم من رمضان بينما كان يرافق د عليوة الى المشفى حيث كان يعاني من أزمة صحية .



وقد تعرض الاثنان بعد اختطافهما لتعذيب شديد في مقر احتجاز سري تابع للجيش لم يتحمله خليل وتوفي على أثره ، وذكرت المصادر أنه تم إخفاء جثمان خليل في مشرحة زينهم وسط القاهرة منذ خمسة أيام.



وأوضح محمد طارق خليل، في تصريحات صحفية ان العائلة لم تكن تعلم شيئا عن مكان وجوده منذ أسبوعين، حين اعتقلته السلطات برفقة عليوة في الأول من رمضان.



وأكد نجل طارق خليل أن جثمان والده عليه آثار تعذيب شديد وأنه قد تم تشريحه دون علم العائلة ، مشيرا إلى أن الجثمان بقي في المشرحة من يوم 28 يونيو/حزيران، حتى 3 يوليو/تموز، دون إخطار العائلة بشيء.



و أضاف أن الجثمان أتي به من مستشفى قصر العيني عن طريق مركز شرطة مصر القديمة، وقال محمد إن هذا يحدث في "دولة الظلم والقهر حيث لا احترام لأي شيء".



تأتي هذه التطورات بعد اعلان القوات الأمنية تصفية 9 من قيادات وأعضاء جماعة الإخوان بالرصاص بعد ساعات من اعتقالهم الأربعاء غربي القاهرة .



وأظهرت صور للضحايا في مشرحة زينهم وجود أثر حبر على أصابعهم جراء أخذ البصمات الأمنية لهم أثناء اعتقالهم على ما يبدو.



وجرى تشييع هؤلاء الضحايا وسط حالة من الغضب، وحذرت جماعة الإخوان المسلمين عقب اغتيال قادتها مما وصفته بغضب القطاعات المظلومة والمقهورة و قالت في بيانها ان ما حدث له ما بعده.