تظاهرات مصرية حاشدة منددة بالانقلاب في ذكراه الثانية

تظاهرات مصرية حاشدة في ذكرى انقلاب 3 يوليو

خرجت تظاهرات رافضة للانقلاب في عدة محافظات مصرية في الذكرى الثانية لانقلاب 3 يوليو الذي اطاح فيه الجيش بأول رئيس مدني منتخب، و خرجت التظاهرات استجابة لدعوة تحالف دعم الشرعية الذي دعا إلى أسبوع ثوري جديد تحت عنوان "الانقلاب هو الارهاب..هنكسركم".



و جاء في بيان التحالف إن هذا الأسبوع "بعد مرور عامين على الانقلاب العسكري الغاشم الذي حطم أول تجربة ديمقراطية في البلاد وبدد حلم المصريين في العيش والحرية والكرامة الإنسانية اليوم يجمع الشعب المصري بكل فئاته ومختلف اتجاهاته على إزالة هذا الانقلاب ومحاسبة قائده عبد الفتاح السيسي الطغمة المستبدة التي دمرت مصر " على حد وصفه .



و وصف البيان اغتيال 9 من قيادات الاخوان بانها إدخال للبلاد في الفوضى وتهديد حقيقي لأمن مصر وتعريض الشعب لخطر كبير، بسببٍ غطرسة الانقلاب وقائده وزرعه للعنف والإرهاب على حد قوله .



وفي منيا القمح بمحافظة الشرقية ندد متظاهرون بعمليات التصفية الجسدية المباشرة التي تقوم بها قوات الشرطة والجيش ضد المتظاهرين، وكذلك بأعمال العنف التي تشهدها سيناء. كما حمّل المتظاهرون سلطات الانقلاب المسؤولية عن أعمال العنف التي تشهدها البلاد منذ عامين، مطالبين بضرورة إسقاط حكم العسكر وعودة الرئيس المعزول محمد مرسي.



و في القاهرة و الجيزة و القليوبية و البحيرة خرجت مسيرات مؤيدة للرئيس المعزول "د. محمد مرسي" ورافضة لحكم العسكر و منددة بتصفية نحو13 من قيادات الاخوان ، ورفع المتظاهرون صور الرئيس مرسي وصور الشهداء والمعتقلين وأعلام مصر ،وشارات رابعة العدوية، كما شهدت المسيرة مشاركة واسعة من شباب الحركات الثورية وأسر الشهداء والمعتقلين.



وردد المتظاهرون هتافات ألهبت حماس المشاركين وأخري منددة بتردي الأحوال الاقتصادية والاجتماعية والأمنية واشتعال الأسعار وضنك المعيشة جراء حكم العسكر، مؤكدين صمودهم في الميادين حتي إسقاط الانقلاب العسكري وعودة الشرعية ومحاكمة الانقلابين القتلة والقصاص لدماء الشهداء، على حد قولهم .



و في الاسكندرية خرجت مسيرة حاشدة ?بالعامرية? منطقة شارع الكابلات ?غرب الاسكندرية? خرج المتظاهرون في ذكرى ?‏الانقلاب? تنديدا بجرائم العسكر في حق الثوار وغضبا للمقتولين غدرا على يد عصابة العسكر رفع المشاركون شارات رابعة مؤكدين صمود الثوار في مواجهة دولة الظلم رغم الاغتيالات ورغم بطش الظالمين



و في البحيرة نظم المتظاهرون بمركز أبو حمص بمحافظة البحيرة، صباح اليوم الجمعة، سلسلة بشرية شارك فيها المئات من مناهضي الانقلاب العسكري، طالب المشاركون بالسلسلة منظمات حقوق الانسان بالضغط على سلطات الانقلاب الدموية لإلغاء أحكام الإعدام الجائرة بحق المئات من مناهضي حكم العسكر، والإفراج الفوري عن أكثر من 40 ألف معتقل محتجزون في ظروف لا آدمية داخل السجون المصرية على حد تعبيرهم .