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بيان للمفاوضين الليبين للمؤتمر العام للعودة للمفاوضات

3/7/2015
 
المفاوضات الليبية في المغرب   ( ارشيف )

أصدر المفاوضون الليبيون المشاركون في الحوار بشأن الأزمة الليبية في مدينة الصخيرات، بيانا مشتركا، طالبوا فيه وفد المؤتمر الوطني العام الليبي بالعودة إلى المغرب في الايام القليلة المقبلة للتوقيع على الاتفاق السياسي، الذي سيؤدي إلى تشكيل حكومة توافق وطني.

وقد وقّع ممثلو الوفود الحاضرة على هذا البيان المشترك، بحضور المبعوث الاممي الى ليبيا برناردينو ليون.

وقد تحدث المبعوث الأممي إلى ليبيا بيرناردينو ليون خلال مؤتمر صحفي عقده في الصخيرات المغربية عن قلق بعض المفاوضين الليبيين بشأن بعض النقاط المتعلقة بقرارات المحكمة الدستورية العليا في ليبيا.

ورداً على سؤال عن الموقع الذي قد يحتله اللواء المتقاعد خَليفة حِفتر بعد التوقيع على الاتفاق السياسي، أكد المبعوث الدولي أن المسوّدة المعدلة لا تتحدث عن شخصيات بعينها.

وقد أكد بيان أصدره المشاركون في الحوار الليبي أنهم تمكنوا، بعد شهور طويلة من المفاوضات, من الاتفاق على صياغة نص الاتفاق السياسي الملحق بالبيان.

وينص الاتفاق على تشكيل حكومة توافق وطني تبدأ بالعمل لتحقيق تطلعات الشعب .
كما ناشد المشاركون في الحوار جميع الليبين دعمَ الحوار وتشجيعَ جميع الاطراف على الاستمرار في العمل ونبذ العنف.

المصدر : الجزيرة مباشر
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