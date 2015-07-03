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انتقادات لعدم شفافية المعلومات عن أحداث سيناء

3/7/2015

من آثار الاشتباكات في الشيخ زويد
 

في الأول من يوليو، شن تنظيم "ولاية سيناء" التابع لتنظيم الدولة الإسلامية هجوما واسعا هو الأكبر من نوعه على عدة كمائن للجيش المصري في سيناء، ونشرت المواقع الإخبارية المصرية والأجنبية تأكيد مقتل ما لا يقل عن 64 جنديا وضابطا مصريا، وسط غياب بيانات رسمية من الجيش عدا بيان واحد صدر في بداية الأحداث.

لكن عند نهاية اليوم، حدث تغير كبير في لهجة الإعلام المصري، بعد صدور بيان القيادة العامة للقوات المسلحة، الذي أكد مقتل 17 جنديا وضابطا في المعارك مع تنظيم ولاية سيناء، مقابل قتل 100 مسلح من تنظيم ولاية سيناء.

وهاجم المتحدث العسكري للقوات المسلحة وسائل الإعلام، واتهمها بالمبالغة في تقدير أعداد القتلى، كما حذر من نشر بيانات وكالات الأنباء العالمية عما يجري في مصر.

نتج عن هذا الانتقاد تراجع الصحف المصرية، والتزامها بما ورد في بيان الجيش، بل وشاركت في الحملة على الإعلام الأجنبي واتهمته بالتآمر على مصر، برغم أن العنوان الرئيسي لصحيفة "اليوم السابع" صدر في اليوم التالي متحدثا عن مقتل 64 جنديا وضابطا، وهو العدد نفسه الذي أكدته المصادر ونشرته الصحف ووكالات الأنباء. كما صدر بيان الأمين العام للأمم المتحدة الذي دان فيه الهجمات، متحدثا عن مقتل 70 من الجيش المصري.

وهاجم المتحدث العسكري كذلك قناة "الجزيرة" واتهمهما بـ"معاونة الإرهابيين" في إطار ما سماها "حروب الجيل الرابع" من خلال الترويج لشائعات تقول بأن الجيش تكبد خسائر كبيرة وإن المسلحين سيطروا على مدينة الشيخ زويد تمهيدًا لإقامة إمارة إسلامية.

كما نشر المتحدث العسكري مجموعة كبيرة من الصور قال إنها لجثث مسلحي التنظيم بعد مقتلهم .

وأكد "علي كمال جاد" ابن عم الجندي "عماد سعد محمد" الذي قتل في الهجوم الأخير، أن المتحدث العسكري نشر صورة جثة ابن عمه باعتبارها جثة لأحد مسلحي تنظيم ولاية سيناء.

ونشرت صحيفة "المصري اليوم" قائمة كاملة بأسماء قتلى الجيش، من خلال متابعة جنازاتهم في المحافظات، وبلغ عددهم 20 شخصا، بزيادة 3 أشخاص عما أعلن في بيان الجيش المصري.

وانتقد الدكتور "نادر فرجاني" الأستاذ بجامعة القاهرة، ارتباك الأداء الإعلامي للمتحدث العسكري، وتعمد إخفاء بعض المعلومات، مثل الحديث في البداية عن 70 مسلح هاجموا قوات الجيش، ثم الحديث في نهاية اليوم عن قتل 100 منهم، مطالبا بالشفافية في عرض حقيقة ما حدث.

واعتبر "إسماعيل الاسكندراني" الصحفي والباحث المتخصص في شئون سيناء، أن ما حدث يمثل تقصيرا يجب بحث أسبابه ومعالجته، وأن النجاح ليس في التصدي للهجوم والاقتصار على رد الفعل، بل في الوقاية منه من الأساس.

وأضاف "الاسكندراني" في تدوينة على حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" إن المصادر المحلية في "الشيخ زويد" تؤكد تكبد تنظيم ولاية سيناء خسائر فادحة في الأرواح في الهجوم الأخير.

المصدر : الجزيرة مباشر
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