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المعارضة السورية تسيطر على مواقع استراتيجية بحلب

3/7/2015

استمرار المعارك في مدينة حلب
 

قال "مصطفى سلطان" المسؤول الإعلامي في الجبهة الشامية، إحدى الفصائل المنضوية في غرفة عمليات فتح حلب، أن قوات المعارضة السورية سيطرت على عدة نقاط "استراتيجية" في حي جمعية الزهراء غربي مدينة حلب.

وأشار "سلطان" إلى أن النقاط الاستراتيجية التي سيطرت عليها قوات المعارضة، شملت خزانات المياه، مؤكداً وقوع اشتباكات عنيفة بين تلك قوات، وعناصر النظام تمكنت خلالها الأولى من تدمير دبابة وعددٍ من الآليات العسكرية.

وأوضح "سلطان" أنَّ قوات المعارضة المنضوية تحت اسم "غرفة عمليات فتح حلب" قصفت مواقع النظام بقذائف الهاون ومدفع جهنم محلي الصنع.

كما أفادت مصادر من المعارضة بسيطرتها على منطقة مبنى البحوث العلمية بالكامل في حلب.

من جانبها، ردت قوات النظام السوري بشن غارات جوية كثيفة على مواقع مقاتلي المعارضة.

وقال رامي عبد الرحمن مدير المرصد السوري لحقوق الإنسان، إن قوات المعارضة انتزعت السيطرة على بعض المباني من قوات الحكومة عند حي جمعية الزهراء على مشارف المدينة.

وكانت عدة فصائل من المعارضة العسكرية في حلب وريفها، قد أعلنت في وقت سابق تشكيل "غرفة عمليات فتح حلب"، "بهدف توحيد الجهود لتحرير مدينة حلب" وذلك بحسب بيان صادر عن الفصائل المشاركة في الغرفة.

وتضم الغرفة العسكرية: الجبهة الشامية، وفيلق الشام، وأحرار الشام، وجيش الإسلام، وتجمع "فاستقم كما أمرت" حيث يأتي تشكيلها بعد التقدم الكبير الذي أحرزته في محافظة إدلب.

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