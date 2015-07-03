الذكرى الثانية للانقلاب.. تراجع التأييد يفكك معسكر 30 يونيو

لحظة إعلان عزل مرسي

تحل الخميس الذكرى الثانية لانقلاب الثالث من يوليو عام 2013، بعد قيام وزير الدفاع في ذلك الوقت "عبد الفتاح السيسي" بالإعلان عن عزل مرسي من منصبه. معتمدا على تأييد عدد كبير من القوى السياسية والشخصيات العامة، ليبدو المشهد شعبيا قدر الإمكان.

ومنذ ذلك الوقت، أعربت العديد من القوى المشاركة في 30 يونيو عن تراجعها عن تأييد ما حدث.

الحركات الشبابية الشهيرة أعلنت عن تراجعها عن مواقفها التي كانت داعمة للثلاثين من يونيو، ومنهم أحمد ماهر مؤسس حركة السادس من أبريل، المحكوم عليه بالسجن لمدة ثلاث سنوات، بعد أن كتب مقالا كشف فيه عن معرفته بسيناريو الانقلاب قبله بأشهر.

كما وصف حزب مصر القوية ما حدث بأنه انقلاب عسكري بعد حدوثه بأيام، وأعلن أحمد إمام المتحدث باسم حزب مصر القوية اعتذاره عن المشاركة في المظاهرات في الذكرى الأولى للانقلاب، ودعوته الناس للنزول فيها. وكذلك فعل حزب التيار المصري تحت التأسيس.

ولم يختلف موقف حركة الاشتراكيين الثوريين، التي أعلنت بوضوح أن السيسي هو قائد الثورة المضادة، المسئول عن المذابح الدموية التي تحدث حدثت العام الماضي.

ونشر "عمرو بدر" رئيس تحرير موقع تمرد السابق، شهادته عما أسماها عملية اختطاف الثلاثين من يونيو، وكشف فيها عن دعم تمرد من أجهزة الدولة ووسائل الإعلام، وتلقي أعضاء منها أموالا كبيرة من رجال الأعمال. وهو الدعم الذي أدي إلي انشقاق عشرات الأعضاء من الحركة وتبرؤهم منها.

وكشفت "غادة نجيب" العضوة السابقة في حركة "تمرد" عن تنسيق حدث بين مسئولي الحركة وأجهزة الأمن والمخابرات لعزل مرسي، وأن المرشح الرئاسي السابق "حمدين صباحي" ونقيب الصحفيين السابق "ضياء رشوان" كانا الوسيطين بين الحركة والمخابرات.

كما أعرب العديد من الأشخاص عن ندمهم على تأييد الانقلاب، في هاشتاج "ذكرياتي في 30 يونيو" الذي انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي.

ونشر بعض الشباب صورا سابقة لهم وهم يحملون استمارات تمرد، وكتبوا عبارات تدل على الندم. بعدما نزلوا إلي الشوارع مطالبين بانتخابات رئاسية مبكرة، لكن اتضح أن ما حدث هو انقلاب عسكري يطيح بكل الحريات والمكاسب التي حققتها ثورة يناير.

ودفع الهجوم العنيف علي ثورة يناير ورموزها عددا منهم إلي الانزواء والاختفاء عن الأضواء، ومنهم وائل غنيم، مؤسس صفحة كلنا خالد سعيد التي دعت لمظاهرات الخامس والعشرين من يناير، والذي كان داعما لعزل مرسي، لكنه أوقف تحديث الصفحة وغادر مصر عائدا إلي عمله السابق في شركة جوجل.

أيضا عزف الشباب عن حضور أي استحقاقات انتخابية بعد الانقلاب، وهي الاستفتاء علي التعديلات الدستورية، وانتخابات الرئاسة، إذ اقتصرت طوابير الناخبين علي كبار السن، وخلت من الشباب، الذين فجروا حراكا طلابيا هائلا في المدارس والجامعات طوال العامين الدراسيين السابقين.

كما لم يتوقف الحراك المعارض للانقلاب منذ عامين، وتشهد الشوارع المصرية مظاهرات شبه يومية، خاصة أيام الجمعة، للتعبير عن رفضها للنظام الحالي.