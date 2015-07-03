الحكومة المصرية تقر حزمة قوانين لمكافحة"الإرهاب"

رئيس الوزراء المصري

أقر مجلس الوزراء المصري حُزمة من مشروعات القرارات بقوانين مكافحة الإرهاب، مؤكدا أن الحكومة في حالة انعقاد دائم في ظل الأحداث التي تمر بها البلاد والتي راح ضحيتها عشرات من المدنيين والعسكريين.



ومن بين القرارات، الموافقة على مشروع قرار بقانون مكافحة الارهاب الذي يحقق الردع السريع، بالإضافة إلى اتخاذ الإجراءات الكفيلة بتجفيف منابع تمويل الارهاب.



وبحسب بيان المجلس فإنه أكد دعمه الكامل للجيش والشرطة فيما تقوم به من إجراءات، مشيرا إلى ثقته في جهودهم لوقف الارهاب والقضاء عليه.



وفي سياق آخر كرد فعله على عملية سيناء ، قال رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو إن إسرائيل شريكة لمصر ودوّلٍ كثيرة في منطقة الشرق الأوسط في مكافحة ما سماه الاٍرهاب الاسلامي المتطرف.



وقال نتنياهو إن تنظيم الدولة الاسلامية أصبح قريبا من حدود اسرائيل الجنوبية وليس فقط في هضبة الجولان.



وأضاف أن ما سماه "الاٍرهاب" الاسلامي موجه من قبل ايران وشيعة "متطرفين" وتنظيم الدولة وسنة "متطرفين" وأطراف أخرى كحماس ، وأن اسرائيل تواجهها جميعا.



من جهته حذّر وزير الدفاع الاسرائيلي موشي ياعلون إلى أن الاٍرهاب يجرف منطقة

الشرق الأوسط بأسرها وإنه يجب على إسرائيل ودول أخرى تواجه الاٍرهاب العملُ معا لمكافحته.