البث الحي
منوعات

نتنياهو يوافق على بناء 300 وحدة استيطانية في الضفة الغربية

29/7/2015

إسرائيل تواصل الاستيطان رغم الرفض الدولي

 

أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو اليوم الأربعاء أنه وافق على بناء 300 وحدة سكنية استيطانية "فورا" شمال رام الله في الضفة الغربية المحتلة. 

وقال نتنياهو في بيان إنه بعد مشاورات في مكتب رئيس الوزراء، تم السماح ببناء 300 وحدة سكنية في مستوطنة بيت ايل فورا. وأعلن كذلك الموافقة على التخطيط لبناء أكثر من 500 وحدة استيطانية في القدس الشرقية المحتلة. 

وأوضح البيان أن الموافقة على بناء الوحدات في بيت ايل تأتي في إطار وعود قدمتها الحكومة الإسرائيلية قبل ثلاث سنوات عقب هدم منازل في حي أولبانا في المستوطنة، والتي بنيت دون تصريح من السلطات الإسرائيلية. 

وتزامن قرار نتنياهو مع قيام جيش الاحتلال الإسرائيلي بهدم مبنيين غير قانونين في مستوطنة بيت ايل عقب قرار للمحكمة العليا الشهر الماضي بهدمهما لأنهما أقيما على أرض فلسطينية خاصة. 

وفيما يتعلق بمشاريع البناء في القدس الشرقية المحتلة، قال مكتب نتنياهو إنه تم السماح بالتخطيط لبناء وحدات في بسغات زئيف ورموت وجيلو وهار حوما (جبل أبو غنيم) وهي أحياء استيطانية في القدس الشرقية المحتلة. 

ويعيش نحو 400 ألف مستوطن إسرائيلي في الضفة الغربية المحتلة. ولا يعترف المجتمع الدولي بالمستوطنات سواء أقيمت بموافقة الحكومة الإسرائيلية أم لا ، كما يعتبر الاستيطان الاسرائيلي في كل الأراضي الفلسطينية المحتلة غير شرعي وفقا للقانون الدولي.

المزيد من منوعات

تأخرت أسطوانات الأكسجين فمات مرضى كورونا

تعقيم أحد الفصول الدراسية في مدينة بيشاور الباكستانية وسط انتشار لفيروس كورونا (رويترز)

مصري ينحت تماثيل فرعونية مميزة على "سنون" أقلام الرصاص (فيديو)

(الجزيرة)

"صورة تدمي القلب".. مسعف يحتضن طفلة فقدت عائلتها في حادث سير في بيروت

مسعف يضم طفلة لبنانية لا يتعدى عمرها السنتين في سيارة الإسعاف وذلك بعد وفاة والديها بحادث سير مروع (مواقع التواصل الاجتماعي)

نادٍ مصري يعلن عن تعاقده مع لاعبه الجديد بطريقة طريفة (فيديو)

اللاعب علي غزال (مواقع التواصل الاجتماعي)
الأكثر قراءة

مقال بواشنطن بوست: سقوط قناع الوسطية الذي يرتديه ماكرون

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون (رويترز)

رشاش وأقمار اصطناعية.. إيران تكشف تفاصيل اغتيال العالم النووي فخري زاده

نائب القائد العام للحرس الثوري الإيراني علي فدوي (رويترز)

ألمانيا.. شرطي يعتدي على مسنة ويسقطها أرضا (فيديو)

ظل الشرطي يركل الدراجة إلى أن وقعت السيدة أرضا (مواقع التواصل)

إسرائيل ترد على اتهام مسؤول سعودي سابق لها بـ"النفاق"

الأمير تركي الفيصل آل سعود (موافع التواصل)