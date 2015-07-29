مقتل شرطي في هجوم على سفارة النيجر في مصر

آثار التفجير الذي استهدف القنصلية الإيطالية في القاهرة

أعلنت وزارة الداخلية المصرية اليوم الأربعاء أن مجندا بالشرطة قتل وأصيب ثلاثة آخرون بينهم شرطيان عندما فتح مسلحون النار على قوة التأمين المكلفة بحراسة سفارة النيجر .

وقالت الوزارة في بيان نشر على صفحتها على فيس بوك إن مسلحين يستقلون سيارة ملاكي قاموا بإطلاق أعيرة نارية تجاه قوة الحراسة المعينة لتأمين سفارة النيجر بدائرة قسم شرطة الأهرام بالجيزة.

وأضافت أن الهجوم الذي وقع في حوالي الواحدة من صباح الأربعاء، أسفر عن استشهاد مجند وإصابة فرد شرطة ومجند وموظف أمن بالسفارة.

ولم تعلن أي جهة على الفور مسؤوليتها عن الهجوم وهو الثاني الذي يستهدف مقر بعثة دبلوماسية أجنبية في مصر هذا الشهر، حيث قتل شخص وأصيب عشرة آخرون عندما انفجرت سيارة ملغومة أمام القنصلية الإيطالية بوسط القاهرة. وأعلنت جماعة "ولاية سيناء" مسؤوليتها عن الهجوم الذي ألحق أضرارا بالغة بمبنى القنصلية.

ومنذ انقلاب الثالث من يوليو 2013 ، تزايدت حوادث العنف والتفجيرات خاصة في سيناء، وامتدت إلى القاهرة ومناطق مختلفة من البلاد، وكان من أبرزها مقتل النائب العام هشام بركات في انفجار سيارة ملغومة استهدف موكبه بالقاهرة في أواخر شهر يونيو حزيران الماضي.