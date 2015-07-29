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مخيمات غزة لتخريج جيل يواجه الاحتلال الإسرائيلي

29/7/2015

"طلائع التحرير" مخيمات أطلقتها حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، ويشرف على التدريب فيها ذراعها العسكري "كتائب الشهيد عز الدين القسام".

تشمل المخيمات تعليم المشاركين فيها التدريبات والمهارات العسكرية، والرماية بالذخيرة الحية، والمهارات الكشفية والمواعظ، بالإضافة الى دورات في الدفاع المدني والإسعافات الأولية.

وتستهدف المخيمات الفتيان من الفئة العمرية ما بين 15 إلي 25 عاما، لكن منها ما يستهدف كبار السن أيضا.

وأعلنت حماس أن الباب مفتوح أمام جميع أطياف الفصائل الفلسطينية في قطاع غزة للمشاركة في المخيمات، وليس شرطا ان يكون المنتسب فيها مؤيدا او عنصرا في حماس.

وتهدف حماس من هذه المخيمات إلى تخريج طلبة لديهم الحس والوطني والعزيمة والإصرار لتحرير فلسطين.

ويتلقى الطلبة محاضرات تثقيفية توجيهية حول النظافة والتضحية والسمع والطاعة وفداء الوطن والشهامة والرجولة والشجاعة والأخلاق، وأمن المجتمع والحيطة والحذر من الإشاعات المغرضة ووسائل الإسقاط والتخابر مع العدو.

المصدر : الجزيرة مباشر
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