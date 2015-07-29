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قطر تطالب بوضع حد للانتهاكات الإسرائيلية تجاه الأقصى

28/7/2015

مستوطنون يقتحمون باحات الأقصى بحماية الشرطة الإسرائيلية (الجزيرة)

أعربت قطر يوم الثلاثاء عن إدانتها الشديدة لانتهاك الشرطة الإسرائيلية والمستوطنين حرمة المسجد الأقصى المبارك.

وقالت وزارة الخارجية – في بيان لها  – إن دولة قطر تستنكر بشدة الممارسات العدائية المستمرة التي تقوم بها إسرائيل في القدس الشريف، معتبرة اقتحامات المستوطنين المتواصلة للمسجد الأقصى استفزازاً لمشاعر الملايين من المسلمين، حسب ما نقلت وكالة الأنباء القطرية.

ودعا البيان إسرائيل لوضع حد لتصرفاتها الآثمة وغير القانونية تجاه المسجد الأقصى الشريف، مشدداً على أن الانتهاكات الإسرائيلية المستمرة للمقدسات وبيوت الله من شأنها أن تزيد من حالة الاحتقان في المنطقة.

وكانت الأمانة العامة لهيئة كبار العلماء بالمملكة العربية السعودية قد أكدت أن اقتحام قوات الاحتلال بمرافقة مغتصبين ومتطرفين للمسجد الأقصى وإغلاق بواباته والتعدي على المصلين الموجودين في باحاته يعدُّ انتهاكًا لحرمة المسجد واستفزازا لمشاعر المسلمين.

وأكدت هيئة كبار العلماء في بيان أن جرائم قوات الاحتلال توجب على المسلمين حكومات وشعوبا الوقوف مع إخوانهم الفلسطينيين والتعاون معهم ونصرتهم ومساعدتهم والسعي لمنع اليهود من الاستمرار في عدوانهم واعتداءاتهم على المسجد الأقصى وإنهاء الاحتلال الظالم.

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