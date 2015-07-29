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غموض حول تنفيذ إسرائيل غارة جوية جنوب سوريا

29/7/2015

صورة أرشيفية
 

التزمت إسرائيل الصمت، إزاء تقارير تحدثت عن تنفيذ سلاحها الجوي، غارة على سيارة في مدينة القنيطرة السورية، القريبة من الحدود الشمالية، أسفرت عن مقتل عدد من الاشخاص.

وقال ناطق عسكري إسرائيلي في تصريح مقتضب مكتوب:" نحن لا نعلق على تقارير مصدرها جهات خارجية".

وقد اهتمت وسائل الاعلام الإسرائيلية بالهجوم الذي وقع قبل ظهر الاربعاء، ولكنها نسبت معلوماتها إلى وسائل إعلام لبنانية.

وكان مراسل الأناضول قد أكد تنفيذ الجيش الإسرائيلي غارة جوية على موقع عسكري تابع للنظام السوري شمالي محافظة القنيطرة جنوب البلاد، وعن ورود أنباء أولية تفيد بمقتل 6 جنود على الأقل.

بينما نقلت وكالة رويترز عن تلفزيون المنار اللبناني التابع لحزب الله، إن ضربة اسرائيلية جوية نفذتها طائرة بلا طيار استهدفت سيارة في القنيطرة جنوب غرب سوريا، عند مشارف قرية الحضر السورية، وهي منطقة يقطنها الدروز بالقرب من هضبة الجولان السورية التي تحتلها إسرائيل، مما أسفر عن مقتل عضوين بجماعة تقاتل الى جانب القوات الحكومية.

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