العفو الدولية: إسرائيل ارتكبت جرائم حرب في رفح

المؤتمر الصحفي لمنظمة العفو الدولية -(الجزيرة مباشر

أكد تقرير لمنظمة العفو الدولية أن قوات الاحتلال الإسرائيلي ارتكبت جرائم حرب وأخرى ضد الإنسانية، في رفح جنوبي قطاع غزة، قتل فيها 135 مدنيا على الأقل بينهم 75 طفلا بعد وقوع أحد جنودها في الأسر.

وفي مؤتمر صحفي عقدته المنظمة اليوم الأربعاء في مدينة القدس المحتلة, أكدت في التقرير المشترك الذي أعدته وفريق البحث المعني بمشروع علم العمارة الجنائية بعنوان "يوم الجمعة الأسود"، أن أدلة جديدة ظهرت تثبت تورط القوات الإسرائيلية في ارتكاب جرائم حرب ردا على أسر أحد جنودها مطلع شهر أغسطس/آب وتشمل الأدلة تحليلا مفصلا من المواد متعددة الوسائط.

وقال مدير برنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بمنظمة العفو الدولية، فيليب لوثر إن أدلة قوية تشير إلى ارتكاب إسرائيل جرائم حرب رافق عمليات قصفها على المناطق السكنية في رفح بغية إحباط عملية أسر الملازم هادار غولدين، وهو ما أظهر على نحو صادم عدم اكتراثها بأرواح المدنيين، معتبرا أن القوات الإسرائيلية شنت هجمات غير متناسبة وعشوائية و تهاونت في التحقيق بالقضية بشكل مستقل".

وطالب التقرير بملاحقة مرتكبي الجرائم في رفح في أغسطس 2014, مشيراً إلى أن الدمار في غزة كان الأكبر منذ عام 2008 .

وحسب التقرير، تظهر نتائج التحليل أن الهجمات الإسرائيلية على رفح بتاريخ 1 أغسطس/ آب 2014 استهدفت عددا من المواقع التي كان يعتقد أن الجندي الإسرائيلي الأسير يقبع فيها بصرف النظر عن الخطر الذي تشكله تلك الهجمات على المدنيين، ما يوحي بأن تلك الهجمات كانت تهدف إلى قتله هو أيضاً على الأرجح.

كما أورد التقرير إفادات شهود العيان، ومشاهد مروعة للفوضى والرعب تحت نيران الطائرات المقاتلة من طراز إف-16 والطائرات من دون طيار والمدفعية التي انهمرت قذائفها على الشوارع لتصيب المدنيين الراجلين والركاب وسيارات الإسعاف التي كانت تنهمك في إخلاء الجرحى، مشددا على أن القوات الاسرائيلية استهدفت عمدا سيارات الإسعاف في رفح، بالرغم من أنه كان واضحا أنها تقوم بنقل المصابين.

ولفت التقرير أيضا إلى ضراوة الهجمات التي استمرت حتى بعد الإعلان عن مقتل الجندي الإسرائيلي غولدين في 2 أغسطس/ آب، مرجحا أن تكون القوات الإسرائيلية قد تصرفت بدافع من الرغبة بمعاقبة سكان رفح انتقاما لوقوع الملازم في الأسر.

وترى المنظمة أن الهجمات الجوية والبرية التي شنها الجيش الإسرائيلي على رفح وأدت إلى مقتل 135 مدنيا، ترقى إلى مصاف الجرائم ضد الإنسانية أيضا.

وشنت إسرائيل في 7 يوليو/ تموز من العام الماضي، حربا على قطاع غزة استمرت 51 يوما، أدت إلى مقتل أكثر من 2000 فلسطيني، وإصابة نحو 11 ألفا آخرين، وفق وزارة الصحة الفلسطينية، فيما أعلنت وزارة الأشغال العامة والإسكان الفلسطينية، أن إجمالي الوحدات السكنية المتضررة جراء هذه الحرب بلغ 28366وحدة سكنية .