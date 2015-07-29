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"الشكمجية" مجلة مصرية مصورة "للنساء فقط"

29/7/2015

الشكمجية, تعني صندوق المجوهرات, كما يتم تداوله في كثير من الدول العربية, ومن هنا جاءت فكرة مجلة "الشكمجية" التي أسستها المصرية فاطمة منصور, بتمويل من جمعية "نظرة" للدراسات النسوية وهي مجموعة تهدف إلى تكوين حركة نسوية مصرية تؤمن بأن القضايا النسوية هي قضايا مجتمعية وسياسية تؤثر في تطور المجتمعات وتحررها، وجاءت المجلة لكي تعبرعن حكاوى كل بيت باختلاف الطبقات الاجتماعية.   

تروي  منصور لكاميرا "الجزيرة مباشر" أن "الشكمجية" مجلة كوميكس (فن القصص المصورة)  تناقش قضايا المرأة من منظور نسوي بشكل فني, تصدر كل 4 شهور.

التحرش, العنف ضد المرأة, قضايا اهتم بها العدد الأول للمجلة التي تهدف إلى الدفاع عن حقوق المرأة وتمكين النساء خاصة الشابات في المجال العام , وإلى استهداف الفن كوسيلة للتوعية بقضايا المرأة.   

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المصدر : الجزيرة مباشر
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